«Выкупил обратно дедушкину машину». В Гомеле продается «люксовый» Москвич-2140 SL за 2500 долларов

В Гомеле продается Москвич-2140 SL 1987 года выпуска для коллекционеров. «Эта машина за свою жизнь ни разу не видела зимы, а воду — только когда я ее мыл, даже в дождь на ней не езжу», — указано в объявлении. Цена автомобиля — 2500 долларов. Что рассказал о нем владелец?

По словам автора объявления, «Москвич» был куплен его дедушкой в 1987 году. Краска у автомобиля «родная», пробег — чуть больше 100 тысяч километров.





«Продаю, потому что машина простаивает и из-за нехватки времени не могу получать удовольствие от нее, — рассказывает владелец автомобиля Никита. — Техническое состояние как у новой машины. Из не оригинальных запчастей — бесконтактное зажигание и внутренние ручки дверей от обычного 2140. Не могу найти оригинальные, так как это жуткий дефицит. Общий простой — около десяти лет, очень редко эксплуатировалась».

По словам Никиты, машину зовут Люси — именно так первый владелец ее назвал.





«Мой дедушка был заядлым мотоциклистом, но семью на двух колесах не повозишь. Тогда он занял очередь на машину. Около года ее ждал и наконец купил — Москвич-2140 SL цвета „Таврия“. Тогда машины были роскошью и стоили недешево. Дедушка был военным летчиком, но потом, попав под сокращение, работал главным инженером на заводе. Он был очень дисциплинированным и бережным человеком, поэтому машину сохранил. В 2003 мой отец захотел поменять свой Passat B2 на микроавтобус. Дедушка продал свой „Москвич“, отец умер, мама продала Passat — и, понятное дело, все деньги „ушли“. „Крокодила“ новый хозяин разбил сразу после регистрации в ГАИ. Когда получил „права“, захотел найти эти машины, чтобы вернуть себе частичку детства».





Passat Никита найти не смог, но вот дедушкин «Москвич» был обнаружен.

«Мне понадобился год, чтобы найти и уговорить человека продать машину. В итоге он согласился ее отдать. Люся простояла три года на „Гомельском Авторемонтном заводе“ в гараже, который находится в самом дальнем углу на территории, вход был завален металлоломом. Около 10 лет машина провела у второго владельца. Из этих десяти лет водил он ее только пять. Состояние — ни ржавчины, ни гнили, все оригинальное, как будто только с завода!»





Но повозиться с машиной Никите пришлось. Новый владелец поменял все резинки, прокладки, шланги, аккумулятор, высоковольтные провода, свечи, вакуумный усилитель тормозов, главный тормозной цилиндр, колодки, трамблер, всю выхлопную систему, сцепление и коробку передач. Чистил радиатор, карбюратор, картер двигателя и бензобак. Автомобиль разобрал, покрыл антикором и собрал. Кузов обрабатывает раз в год жидким стеклом. Из проблем — на задней правой арке есть дырочка в полсантиметра. По словам владельца, некоторые элементы экстерьера и интерьера 2140 SL сегодня в большом дефиците и стоят недешево.





«Я очень уважительно отношусь к этой машине и не отдам ее в другие руки как основную. Картошку, например, возить или на убой. Отдам только человеку, который хочет себе этот „Москвич“ в качестве автомобиля выходного дня. Конечно, хочется продать коллекционеру, чтобы машинка не пропала и не была „убита“, поэтому и цена такая. По телефону на предложения „заберу за 500“ я сразу разворачиваю. Были предложения за 1100, 1400, 1600 и 1800 долларов. Даже были предложения обмена. Один дедушка, бывший проектировщик, предлагал обмен „на 3 проекта частных домов на выбор“. Как-то был звонок с номера, который начинался с +49... . Это потом из разговора я узнал, что мне из Германии звонят. Человек предлагал 2000 евро за машину, но просил сделать видео с полным обзором и поездки на скорости 80 км/ч. Также просил узнать, какие нужны документы, чтобы вывести авто из Беларуси. Разговаривали мы долго, он рассказал, что сам из России, но потом с родителями переехал в Германию. Очень скучает по детству. У него уже есть один „Москвич“ — 408. Посчитал расходы на дорогу, документы и сказал, что это уже выходит за рамки бюджета».





Москвич-2140 SL (или, как его еще называли, Москвич-2140 «Суперлюкс») выпускался в Москве на заводе АЗЛК c 1980 по 1987 год. Автомобиль представлял собой модернизированный и усовершенствованный вариант модели Москвич-2140. Предназначен был в основном для экспорта, но продавался и на внутреннем рынке. Отличается более современными деталями как интерьера, так и экстерьера. Всего же до 1987 года было построено 170.700 единиц 2140 SL. Ряд комплектующих для этой модели поставляла югославская фирма Saturnus, с которой АЗЛК расплачивался автомобилями.