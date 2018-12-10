Комбайны «Гомсельмаш» теперь будут собирать и в Судане, взамен Беларусь будет добывать в этой стране золото

Судан предоставил Беларуси второе месторождение для добычи золота. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 декабря на встрече с находящимся в Минске президентом Судана Омаром Хасаном Ахметом аль-Баширом.

«С целью улучшения взаимных расчетов в торговле мы договорились, что белорусские компании будут добывать золото на вашей территории, ваши недра очень богаты этим металлом. Я вам благодарен за то, что вы приняли решение о предоставлении нам второго месторождения по добыче золота», — сказал Лукашенко.

Также страны договорились об организации совместных сборочных предприятий и сельскохозяйственных комплексов полного цикла.

«Мы в ближайшее время создадим в Судане машиностроительный центр, где будет осуществляться сборка тракторов, автомобилей и строительной техники. Также мы создадим у вас молочно-товарные комплексы и теплицы закрытого типа для возделывания овощей и рассады в закрытом грунте», — рассказал президент Беларуси, сообщает его пресс-служба.

В совместном заявлении двух президентов по итогам переговоров отмечается, что создающееся в Судане сборочное предприятие будет выпускать трактора Belarus, грузовики МАЗ и сельхозтехнику «Гомсельмаш». Белорусская сторона обеспечит подготовку суданских специалистов и передачу суданской стороне соответствующих технологий.

Прямо во время переговоров президент Судана принял решение отменить налог на произведенную технику для совместного предприятия, которое создается в Хартуме. Это, по его мнению, позволит повысить конкурентоспособность продукции, которую планируется продавать по всей Африке.