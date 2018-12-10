Комбайны «Гомсельмаш» теперь будут собирать и в Судане, взамен Беларусь будет добывать в этой стране золото
- 10 декабря 2018, 18:00
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Люди в материале: Александр Лукашенко (5418)
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Метки: Политика (14659)
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