В Гомеле пройдёт мини-ярмарка вакансий

В управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома пройдёт мини-ярмарка вакансий для безработных и трудоспособных граждан, не занятых в экономике.

Работу предложат ОАО «Гомельский завод литья и нормалей», ОАО «Гомельский мясокомбинат», ООО «Климуть авто Гомель», филиал СУ-165 ОАО «Строительный трест № 14».

Кроме того, в ходе мероприятия соискатели смогут проконсультироваться о способах получения сведений нахождения гражданина в базе трудоспособных, не занятых в экономике.

Мини-ярмарка вакансий состоится 12 декабря с 10.00 до 12.00 по адресу: ул. Пролетарская, 18.