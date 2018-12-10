Гомельчанин вырвал мобильный у пассажирки поезда и попытался ее изнасиловать

В дизель-поезде гомельчанин вырвал мобильный у пассажирки, затем, когда она вышла на станции, проследовал за ней и попытался ее изнасиловать. Суд признал молодого человека виновным в ограблении и покушении на изнасилование, сообщил корреспонденту БЕЛТА гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.

С агрессивным незнакомцем 23-летняя жительница Речицкого района столкнулась в тамбуре дизель-поезда пригородного сообщения Гомель-Калинковичи. Девушка собиралась выходить, когда незнакомец отнял у нее мобильный телефон. Будничным августовским днем в поезде было немноголюдно, заступиться было некому.

Девушка вышла на одной из небольших станций под Речицей, грабитель последовал за ней, начал приставать. Жертва пыталась оказать сопротивление, но молодой человек бил ее по голове, рвал одежду. Вырвавшись, она выбежала на дорогу. Увидев обеспокоенную девушку, проезжавший мимо грузовик остановился. В это время обидчик поспешил ретироваться.

Пострадавшая обратилась в милицию, где впоследствии установили личность нападавшего. Им оказался 20-летний гомельчанин, который нигде не работал и не учился. Он привлечен к ответственности за ограбление и покушение на изнасилование. Девушка была госпитализирована.

По словам транспортного прокурора, гомельчанин приговорен к 4,5 года колонии усиленного режима. Также суд удовлетворил иск о выплате Br1,3 тыс. в качестве компенсации девушке морального ущерба. Ранее хулиган избил человека в Гомеле, за что был приговорен к трем месяцам ареста.