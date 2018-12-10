ГАИ Гомельской области усилит контроль за маршрутками

  • 10 декабря 2018, 15:31
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Госавтоинспекция Гомельской области с 12 по 22 декабря проведет рейды по пресечению нарушений правил дорожного движения водителями маршрутных транспортных средств, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Как отметили в УГАИ, несмотря на принимаемые меры, обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении на городских и междугородних маршрутах продолжает оставаться сложной. «Водители данной категории транспортных средств зачастую проявляют недисциплинированность, из-за чего происходят многочисленные нарушения ПДД», — обратили внимание в управлении.

При проведении рейдовых мероприятий особое внимание госавтоинспекторы во взаимодействии с сотрудниками филиала Транспортной инспекции по Гомельской области уделят таким аспектам, как соблюдение водителями маршруток скоростных режимов, правил обгона, перевозки пассажиров, а также техническому состоянию транспортных средств. «Водитель маршрутного такси всегда должен помнить о безопасности пассажиров, находящихся в салоне, корректно вести себя на дороге», — подчеркнули в УГАИ.




БелТА
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