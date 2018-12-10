В гомельском клубе воспитательница детского сада в фате украла из чужой сумки 60 рублей

На прошлых выходных в одном из клубов Гомеля у одной из посетительниц пропали деньги из сумки. Выйти на след преступницы помогли камеры видеонаблюдения. Воровкой оказалась воспитательница детского сада.

В субботу гомельский клуб организовал вечеринку «Девичник»: для девушек в фате был бесплатный вход, но предложением воспользовалась только одна гостья.

В УВД рассказали, что гомельчанка оставила на барной стойке сумку и отошла. В это время главная героиня вечера, девушка в фате, залезла в карман сумочки и украла 60 рублей. Однако пропажу вскоре заметили: посетительнице нечем было расплатиться за заказ.

Камеры видеонаблюдения вывели преступницу на чистую воду — ей оказалась девушка в фате, которая, кстати, работает воспитателем в детском саду. Деньги пришлось вернуть, да и от уголовного дела отвертеться уже не удастся.