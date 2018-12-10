В Гомеле снова пообещали открыть площадку для гольфа, на этот раз планируют справиться за 2019 год
- 10 декабря 2018, 11:23
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Люди в материале: Владимир Дражин (11)
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