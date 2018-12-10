В Гомеле снова пообещали открыть площадку для гольфа, на этот раз планируют справиться за 2019 год

  • 10 декабря 2018, 11:23
  • 106
  • 0


Председатель Белорусской ассоциации гольфа Владимир Дражин в интервью sb.by рассказал о планах по развитию гольфа в Беларуси на следующий год.

 Уже открылось поле для мини-гольфа в Бресте, в следующем году намереваемся открыть площадку в Гомеле.

Владимир Дражин уже делал подобное заявление два года назад в Гомеле на открытии строительного супермаркета «ОМА», анонсируя строительство в ближайшие полгода площадки для мини-гольфа. Мэр Гомеля тогда высказал слова поддержки данной инициативе, пообещав изучить опыт реализации подобных проектов в Минске и Могилеве.

Отметим, что в 2013 году на Гомельском экономическом форуме Гомельским горисполкомом был представлен инвестиционный проект по строительству гольф-клуба. Местом размещения объекта тогда был определен участок в границах улиц Лепешинского и Крупской.




Деловой Гомель
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Люди в материале: Владимир Дражин (11)

Места: Гомель (24241)

Метки: Общество (32483)

Комментарии правила




Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новое в блогах


Самое читаемое



Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров