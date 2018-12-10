Метель не за горами. Погода в Гомеле на неделю

Текущая неделя будет теплой, но от снега гомельчанам все равно никуда не деться.

В ближайшие дни столбик термометра будет колебаться в районе нуля градусов и лишь в пятницу неспешно поползет вниз — похолодает до −4.

Каждый день будет идти снег. Но если в понедельник ожидается мокрый снег, то к вечеру среды синоптики предупреждают о метели, которая продлится до пятницы.

Наслаждайте теплыми, хоть и снежными деньками, потому как на выходных ударят морозы.