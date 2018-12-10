Метель не за горами. Погода в Гомеле на неделю

  • 10 декабря 2018, 09:12
  • 3889
  • 0


Текущая неделя будет теплой, но от снега гомельчанам все равно никуда не деться.

В ближайшие дни столбик термометра будет колебаться в районе нуля градусов и лишь в пятницу неспешно поползет вниз — похолодает до −4.

Каждый день будет идти снег. Но если в понедельник ожидается мокрый снег, то к вечеру среды синоптики предупреждают о метели, которая продлится до пятницы.

Наслаждайте теплыми, хоть и снежными деньками, потому как на выходных ударят морозы.




gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (24241)

Метки: Погода (1944), Главное (6576)

Комментарии правила




Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новое в блогах


Самое читаемое



Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров