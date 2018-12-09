В Гомеле на месте сгоревшей 1 января елки устанавливают новую

На проспекте Победы у областной библиотеки, где в прошлую новогоднюю ночь сгорела праздничная ель, начался монтаж новой конструкции.

По дизайну новая ель не будет отличаться от прежней. Уцелевший после пожара стальной каркас отреставрировали, все остальные элементы пришлось изготовить и закупить по-новому.

«Как и раньше, вместо еловых лап используем пирамидальные конструкции из ПВХ. Их изготовили заново, чтобы после включения иллюминации повторить 3D-эффект», — рассказали Sputnik в администрации Железнодорожного района Гомеля.

Макушку новогодней красавицы украсит Вифлеемская рождественская звезда. Увидеть ее сияние гомельчане и гости города смогут ближе к католическому рождеству.

По окончании монтажа 3D-ели и включения светодиодных гирлянд новогодняя красавица сразу же будет взята под охрану. Одной из возможных причин пожара в прошлую новогоднюю ночь местные власти назвали источник извне. Правда, «поджигателей» так и не нашли.



