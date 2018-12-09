«Мало надеть халат с драконами и есть лапшу из чашки». Как гомельчане заключили брак по-китайски

Китай — не просто страна. Это древнейшая цивилизация с особым взглядом на мир, уникальной культурой. Среди европейцев поклонников и просто любителей этой культуры немного (популярнее японская). Встретить их, конечно, можно, в том числе и в нашей стране, но придется постараться.

Тем удивительнее, что два таких уникума из Гомеля сами нашли друг друга. И не просто нашли, но и свадьбу сыграли. Давайте знакомиться.

Идейные синофилы

Молодая чета Аксенчиковых-Бирюковых — Святослав и Ангелина. Учатся в университете имени Франциска Скорины, он — на инязе, она — на филологическом. Расписались совсем недавно, в октябре. До брака она была Аксенчиковой, он — Бирюковым, но ребята твердо решили всё делить на двоих, включая фамилию. Объединила их любовь, но чувство, как это часто бывает, возникло не на пустом месте.

В китайской культуре, бесспорно, немало привлекательного. Одна кухня чего стоит. Но Аксенчиковы-Бирюковы самые что ни на есть идейные поклонники — Поднебесная им нравится во всем своем многообразии. Что немаловажно, оба свободно говорят на китайском языке. И преподают его детям в Гомеле, он — в средней школе № 44, она — в 71-й гимназии.

— Простите за банальный вопрос. Почему вдруг Китай, откуда такой интерес?

Ангелина:

— Как и у мужа, он возник еще в дет­стве. Идея может увлечь на какой-то срок, а потом люди переключаются, но это не про нас. Для меня всё началось с чтения энциклопедий. В школе теме почти не уделяли внимания. Помогал интернет, книги, ролики о культуре Китая. А затем на филфаке встретила преподавателя — Владимира Ивановича Коваля. Вот он увлек Поднебесной по-настоящему. Предложил пойти на курсы языка.

Святослав:

— На которых мы и познакомились. Правда, не сразу, ходили в разное время.И для меня всё начиналось с книг, а еще с телепередач. Была такая известная программа «Их нравы». Помню и рассказы отца, которому довелось побывать в Китае. А в вузе сразу записался на курсы китайского.

— Культура Китая многогранна. Может, есть конкретные увлечения?

Святослав:

— Меня не оставляет равнодушным ничего: фильмы, музыка, живопись. А еще кухня, медицина, архитектура, духовные практики, боевые искусства... Перечислять можно долго. Всё это близко мне по духу, стилю.

Ангелина:

— Забыл про философию. Буддизм, дао­сизм, конфуцианство оставили особый след в культуре и мировоззрении китайцев. Мне нравится их отношение к миру, ко всему, что нас окружает. Они стремятся познать, а не покорить мир. И этим отличаются от европейцев.

Халата с драконами мало

— Есть мнение, что Китай непостижим. Для нас, мол, это слишком глубоко, другая планета. Но вы серьезно продвинулись. Выучили язык.

Святослав:

— Конечно, мало надеть халат с драконами, есть лапшу из чашки и смотреть «Кунг-фу панда». Без знания языка на эту планету не попасть. Хотя грамматика легкая и в плане запоминания язык несложный. Это и дети подтвердят: слова и фразы заучиваются быстро. Особенность языка в его тональности. Китайские слова звучат одинаково, но смысл зависит от интонации. Однако есть и крайне сложная составляющая — письменность. Запомнить десятки тысяч иероглифов почти нереально. Выручает пиньинь — упрощенная система письменности для европейцев.

Ангелина:

— И не забывайте, что Китай — многонациональная страна. Есть разные диалекты: кантонский, сяньнинский, шаоянский и другие. Мы учим более универсальный пекинский.

— Выходит, владение китайским в совершенстве — это не про вас?

Святослав:

— Скажем так: можем объясняться. Достаточно свободно. Когда в Гомеле проходил молодежный чемпионат мира по шашкам, нас с Ангелиной пригласили в качестве волонтеров — встречать сборную КНР. Размещение, проживание, экскурсии, участие в турнире... Спортсменов было много — вопросы сыпались со всех сторон. Мы справились. Приятно было убедиться: мы понимаем китайцев и они нас понимают. Абсолютная вершина во владении китайским едва ли достижима. Задача минимум для нас — сдача международного экзамена HSK. Это уровень знаний, позволяющий иностранцам учиться в вузах Китая.

Ангелина:

— Главное, мы совершенствуемся. Участвуем в форумах, олимпиадах, пишем научные работы. Недавно, например, написала статью о том, как поездка в Китай вдохновила Максима Танка. Сейчас изучаю китайские фразеологизмы, поэзию Ду Фу. Уровень знаний растет и оттого, что учим языку детей.

— Как вышло, что вы, студенты, преподаете в школе? Или это практика?

Ангелина:

— Нет, именно преподаем. Специалистов со знанием китайского не так много. А интерес к языку быстро растет. Школы сами делают запросы на поиск таких кадров.

Святослав:

— Мы учим других и сами учимся. Хотелось бы поблагодарить нашего университетского педагога Ван Гао Цун. Ее уроки стали для нас особенно ценными, не только в плане филологии.

С ними лучше дружить

— Приходилось ли вам самим бывать в Поднебесной?

Ангелина:

— Пока только мне. Ездила на стажировку после первого курса. Побывала в Пекине и Даляне. Впечатления сильнейшие, ожидания многократно оправдались. Города чистые, ни соринки. Много зелени. В любое время дня и года китайцы всех возрастов занимаются на улицах гимнастикой. О кухне можно говорить часами — она не похожа ни на одну другую. Как и китайская опера, в которой поют только мужчины. Запомнилась точная копия Венеции с настоящими каналами и гондольерами. И, конечно же, Великая Китайская стена и Запретный город.

Святослав:

— Испытываю искреннее уважение к этой нации. Китай не устает удивлять весь мир. Никто не верил, что при коммунизме и экстенсивном производстве можно привести страну к процветанию. Китайцы доказали: можно. В стране растут небо­скребы, внедряются инновации, но преданность самобытной культуре сохраняется. Они во всем стараются достичь совершенства. Это целеустремленный, трудолюбивый, никогда не унывающий народ. Обратите внимание, они не бывают грустными, всегда на позитивной волне. Уверен, у китайцев большое будущее, с ними лучше дружить. И учить их язык.

— Как насчет вашего будущего?

Ангелина:

— Окончим университет и будем работать дальше: преподавать китайский, готовить детей к олимпиадам. И сами продолжим совершенствоваться.

Святослав:

— Как уже говорил, мы сдадим экзамен HSK. В ближайших планах совместная поездка в Китай этим летом. Это будет наш медовый месяц.

— Чисто от души, по-славянски: совет вам да любовь.

Ангелина и Святослав (переглянувшись):

— Тогда и мы хотим сказать читателям... джу тадзя хаойун! Или желаем всем удачи!