Фотофакт: в Новобелице утром горела квартира на восьмом этаже

Сегодня утром на Ленинградской, 1, загорелась однокомнатная квартира на восьмом этаже.

Пожар начался примерно в 8.30. Как сообщает Telegram-канал «Общество Гомель», в квартире живет женщина, которой в момент происшествия дома не было. По предварительной информации, никто из людей не пострадал. А вот соседним квартирам немного досталось: при тушении с 8-го по 1-ый этаж квартиры залиты водой.















