Фотофакт: в Новобелице утром горела квартира на восьмом этаже
- 09 декабря 2018, 13:58
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Места: Гомель (24238)
Метки: Происшествия (13497)
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