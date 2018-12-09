Цена нужды: журналисты выяснили, хватает ли гомельчанам общественных туалетов

Недавно пользователей сети шокировала новость о том, что в Гомеле построили дорогостоящий туалет. Его цена составляла порядка миллион долларов. По этому поводу и по сей день не утихают дискуссии.

Сегодняшний Гомель — это красивый и благоустроенный город с большим количеством магазинов и развлекательных центров. Однако с туалетами, по всей видимости, дела обстоят не так радужно.

Общественные туалеты являются той «ахиллесовой пятой», которая подрывает все культурные устои города. Другими словами, жители вынуждены справлять нужду в неположенных местах.

Достаточно ли в Гомеле туалетов? Все нюансы этого деликатного вопроса решили выяснить корреспонденты портала «БелНовости».

Туалетный рейд

Горожане продолжают жаловаться на хулиганов, которые позволяют себе «мочиться» в непредназначенных для этого местах: подъездах, дворах, арках домов. Частенько жертвами становятся и зеленые зоны в центре города.

Однако с наступлением холодов ситуация осложняется: справить нужду без вреда для здоровья и дискомфорта уже не так просто.

Как бы там ни было, предотвратить эти хулиганства и дать возможность чувствовать себя максимально комфортно можно только при одном условии: если в городе достаточно благоустроенных отхожих мест.





Цена нужды

Для начала мы решили проверить абсолютно все общественные туалеты в городе. Отметим, что только один из них не прошел «проверку»: там были сломаны дозаторы для мыла, еле текла вода из крана. Остальные туалеты были в более-менее надлежащих условиях: чистота, туалетная бумага, аппарат для сушки рук. Также не было и убивающего своей натуральностью аромата.

Другими словами, с точки зрения рядового потребителя значительных нареканий обнаружено не было.

Ещё одним важным вопросом является стоимость такой услуги. Средняя цена посещения туалета составляет 50 копеек. Для некоторых людей это сущие копейки, а вот другие даже с такой суммой попрощаться не спешат.

Стоимость посещения туалета нивелируется по отношению к затратам на постоянное обслуживание и уборку. А это, как мы все знаем, стоит немалых средств и усилий.

Работница одного из нужных мест призналась, что посетителей ежедневно очень мало. А бывает — ни одного. Так, содержание туалетов не окупается.

О премудростях экономики гомельских туалетов остается только догадываться. Кстати, чек не выдали ни в одном.





Если нет денег

Самый бюджетный вариант — биотуалет. Синие кабинки, расположенные по всему городу, это основные точки, где можно «сходить по своим делам».

Однако, ни для кого не секрет, что большинство людей стараются избегать посещения биотуалета. Причина этому — условия. В сети некоторые пользователи пишут, что «лучше сходить на улице».





Выход есть

Несколько лет назад журналисты Беларуси проводили любопытный эксперимент. Задачей стояло выяснить, пустят ли сходить в туалет человека «с улицы» работники кафе, ресторанов и других заведений. Так, корреспонденты обошли несколько десятков мест и попросились срочно сходить в «дамскую комнату».

Результатами акулы пера остались довольны: только в одном заведении человеку, которому якобы нужно было справить нужду, отказали. В основном, администрация общепита позволяла воспользоваться клозетом даже тем, кто не сделал заказ и не зарезервировал столик.

Скупой платит дважды

Итог нашего эксперимента тоже далек от негатива. В какой бы точке города вы не находились, всё равно можно найти место, куда «сходить». Это могут быть торговые центры, магазины, кафе, биотуалеты, общественные платные туалеты.

Именно поэтому соблюдать культуру и не мучать свой организм — задача выполнимая.

Те, кто не согласен, нужно помнить, что цена «расслабления» в неположенном месте может быть очень высокой. В УВД Гомельского облисполкома сообщили, что наказание за подобные деяния предполагают большой штраф: до тридцати базовых величин, это немного немало, а 735 белорусских рублей. Ведь это рассматривается, как мелкое хулиганство.