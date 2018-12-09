В Гомеле установят «умные» камеры для выявления нарушений проезда перекрестков

  • 09 декабря 2018, 08:52
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В Гомельской области в тестовом режиме организуют видеонаблюдение для выявления нарушений проезда перекрестков.

Сверхточные камеры появятся пока в Гомеле на самых оживленных перекрестках. В перспективе умные камеры появятся повсеместно и в Гомельской области, и по республике.

Высокоточное оборудование позволит фиксировать не только превышение скорости, но и получать всю необходимую информацию о транспортном средстве и его владельце.




Телерадиокомпания Гомель
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