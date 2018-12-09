«Сказал, что закрывает бизнес, и привёз целые баулы вещей». Тысячи гомельчан присоединились к благотворительной деятельности

Тысячи гомельчан присоединились к благотворительной деятельности благодаря контейнерам Красного Креста для сбора вещей. Первым в Беларуси эту инициативу реализовал наш областной центр. А началось всё у дома № 6 по улице Матросова, где расположена Советская районная организация Белорусского Общества Красного Креста.

С её председателем Юлией Дубровой побеседовал журналист «Гомельских ведомостей».

— Юлия Анатольевна, если прямо сейчас понадобится собрать команду, сколько волонтёров придёт на помощь?

— Всех волонтёров трудно подсчитать. Их состав постоянно обновляется. Приходят новые люди, кто-то принимает участие в акциях всего раз или два. При необходимости по телефонному звонку соберутся человек 15-20, может, и больше. Вообще-то в нашей структуре для оказания первой помощи созданы отряды быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. В обычном режиме на многих предприятиях и в организациях работают первички Красного Креста. Волонтёрством на регулярной основе в районе охвачено порядка двух сотен студентов и школьников. Среди добровольцев немало и пенсионеров.

— Чем конкретно занимаются ваши волонтёры?

— Они оказывают помощь детям-сиротам, одиноким пожилым, людям с физическими или психологическими ограничениями, детям с тяжёлыми заболеваниями, неблагополучным семьям. Причём работают не только с социально уязвимыми слоями населения. Во время последнего паводка в Советском районе эвакуировали людей на лодках, с территории подворий откачивали воду. В жару дежурят на трассах, предупреждают о последствиях воздействия высокой температуры на участников дорожного движения, предлагают им прохладную воду. Принимают участие в розыске пропавших. Во время морозов волонтёры заботятся о людях, оказавшихся без крова: обогревают, раздают тёплую одеж­ду и горячий чай.

— Как я понимаю, вашим помощникам порой приходится нелегко. Каким образом вы их стимулируете?

— Зачастую это и не нужно. Многие из них имеют личный жизненный опыт и уже готовы помогать другим. Вместе с тем Красный Крест оказывает им поддержку. Проводит обучающие мероприятия, тренинги и форумы. На них добровольцы делятся своими впечатлениями и проблемами, заряжаются друг у друга энергией. Если человек хочет работать в определённом направлении добровольчества, то не только получает по нему базовое обучение, но и регулярно повышает свой уровень знаний. Занятия построены так, чтобы волонтёры не только обучались, но и отдыхали. Кроме того, мы приглашаем их на концерты. Наиболее активных участников акций прилюдно чествуем и вручаем им Почётные грамоты. Один из главных стимулов — благодарность от людей, о которых они заботятся.

— А бывают волонтёры, которые хотят заботиться об одном конкретном человеке?

— Бывает и так. Недавно приходила женщина с двумя сыновьями. Семья решила, что способна помогать одному пожилому человеку. Мы подобрали для них ветерана войны. Теперь они два раза в неделю его посещают. На днях я сама была у него дома. Мужчина доволен, что к нему постоянно приходят люди, с которыми можно общаться. А когда он попал в госпиталь, эти люди нашли его там и пришли подбодрить. Конечно, не с пустыми руками. Отношения между ними вышли за рамки формальных. Волонтёры и их подопечный стали гораздо ближе чем друзья.





— Юлия Анатольевна, вы учитываете другие пожелания добровольцев?

— У нас широкое поле деятельности. Буквально каждому волонтёру можно найти занятие по душе. Есть люди, у которых загораются глаза при подготовке праздников в доме-интернате. Они берут копилку и собирают деньги на рождественскую ёлку. Других же такой процесс привлечения сторонних ресурсов, так необходимых для благотворительности, не устраивает. Так, одна гомельчанка, оставшись без близких людей, попросилась к нам в волонтёры. Но наотрез отказалась ходить к бабушкам и дедушкам. Предложила свою помощь в организации и проведении массовых мероприятий. Мы удовлетворили её просьбу.

— Нередко люди спрашивают, как ведётся контроль за благотворительными средствами?

— Замечу, что волонтёры Красного Креста обязательно рассказывают, для кого и для чего идёт сбор средств. Их можно узнать по атрибутике нашей организации. Когда акция, к примеру, в торговой точке завершается, копилка вскрывается в присутствии администрации магазина. Деньги всегда пересчитывают и составляют соответствующий акт. Потом наличные средства кладут на счёт в банк. По безналичному расчёту идёт оплата покупок, перечень которых заранее оговаривается с тем же домом-интернатом или домом семейного типа. К примеру, перед благотворительной акцией в учреждении «Дуяновский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» мы уточнили, что предпочитают их дедушки и бабушки. К слову, это был зефир. Привезли всем им сладости и дали концерт, подготовленный силами учащихся СШ № 3.

— Что именно выдают нуждающимся ваши волонтёры?

— В основном это одежда, обувь, продукты. Если вещи, к примеру, поступили из-за границы или от местного населения, мы их и предлагаем. Многие просят инвалидные коляски и ходунки. Когда такого инвентаря нет в наличии, то мы всё равно своими личными связями пытаемся помочь. Иностранными грузами стараемся обеспечивать многодетные семьи и лежачих, а также тех, кто воспитывает детей-инвалидов.

— Бывают ли новые вещи среди того, что приносят к вам гомельчане?

— Конечно. Недавно заходил предприниматель, который работал на Бакунинском рынке. Сказал, что закрывает бизнес, и привёз целые баулы вещей. В прошлом году так поступил продавец с Центрального рынка, который торговал джинсовой одеждой. Мы всё это раздали нуждающимся. Есть волонтёр, который собирает и приносит детские игрушки...

— Как определяют тех, кто может получить у вас помощь?

— Безвозмездная помощь распределяется среди малообеспеченных граждан, у которых среднедушевой доход в месяц не превышает 306 руб­лей. Для её получения необходим документ, удостоверяющий личность гражданина, справка с места жительства о составе семьи и фактически полученных доходах каждого члена семьи за последние три месяца. Обо всём этом мы рассказываем, когда люди приходят к нам. У нас ведётся учёт нуждающихся, которых в Советском районе около тысячи человек. В их числе многодетные семьи, инвалиды I и II групп, граждане, отбывшие наказание в местах лишения свободы. Когда в нашу организацию поступает помощь, мы их приглашаем сюда. С начала года в регионе через универсальные контейнеры передали нуждающимся около 70 тысяч единиц одежды, обуви и игрушек.

— Может ли волонтёр взять себе вещь, которую приносят в Красный Крест?

— Обычно волонтёры собирают и приносят вещи, а затем раздают. Однако если сами принадлежат к числу нуждающихся, а у нас лежит заявление и имеется весь пакет необходимых документов, то выдают и им. Так, утром к нам пришла девушка в летних туфлях, а когда стала собираться домой, на улице уже лежал снег. Чтобы не замёрзнуть, взяла ботинки из вещей, которые принесла небезразличная к людским проблемам гомельчанка.

— Насколько быстро заполняется контейнер для сбора вещей?

— В Советском районе вещи из универсального контейнера вынимаем дважды в неделю. Когда видим, что контейнер заполнен, открываем чаще и обязательно всё регистрируем. Кстати, у нас самый наполняемый контейнер в Гомеле. Возможно, потому что здесь его установили раньше. С начала года из нашего контейнера мы достали более тысячи единиц. Волонтёры всё сортируют, а затем предлагают нуждающимся. В этом году у нас получили помощь около 400 человек.

— Как и в каком возрасте можно стать волонтёром Красного Креста?

— Возраст не имеет значения. Маленькие дети могут исполнить песню на благо­творительном концерте. А люди, прошедшие больше половины жизненного пути, лучше понимают сверстников, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации. В качестве волонтёров у нас работают студенты медицинского университета. Кстати, наши добровольцы после обучения получают удостоверение волонтёра. А затем сами проводят занятия на предприятиях и в организациях. Рассказывают, как оказывать первую медицинскую помощь, как сохранять здоровье. Они повышают санитарную культуру и пропагандируют гуманитарные ценности. Желающим стать волонтёром Красного Креста сначала следует заполнить анкету на нашем сайте. Что делать дальше, подскажут.

Где расположены контейнеры Красного Креста в Гомеле?