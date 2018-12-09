В гомельском костеле начались необычные мессы при свечах на восходе солнца

Службы посвящены Деве Марии за ее согласие принять Божью Волю и родить Спасителя.

В период Адвента, времени подготовки к Рождеству Христову, в римско-католических храмах всего мира проходят необычные святые мессы — Рораты. Это специальные службы, посвященные Пресвятой Деве Марии как знак благодарения за ее согласие принять Божью Волю.

В гомельском костеле Рораты будут проходить каждый день в 7.00 кроме воскресенья на протяжении всего Адвента. А в 6.15 ежедневно кроме субботы и воскресенья верующих приглашают в храм на Утренние хвалы.

Обычно к такому раннему времени в костеле собираются десятки верующих: это не только бабушки и монахини, но и работающие прихожане, несколько студентов и школьников, которые приходят перед началом рабочего дня поклониться Деве Марии и освятить свои сегодняшние дела.

— Адвент — это время, когда Церковь особенно бодрствует в ожидании прихода Мессии. Духовно учимся переживать Его третье пришествие — между первым и вторым: в Слове, в совершаемых таинствах и в нашей ежедневной истории. Поэтому приглашаю к более активной литургической жизни. Приходите на Рораты, чтобы пробудить в себе дух ожидания и питать свое сердце Словом и Небесной пищей — Святым Причастием. Наше Отечество не здесь — оно на Небесах! — призывает прихожан настоятель.

Роратние святые мессы проходят на восходе солнца. Его ожидание символизирует ожидание пришествия Христа. Рораты начинаются во мраке, каждый прихожанин держит зажженную свечу, а во время гимна «Слава в вышних Богу» в церкви включают свет.

Еще одна особенность Роратних месс — свеча, которая стоит у алтаря и символизирует Пресвятую Деву, которая как утренняя заря возвестила восход Солнца Истины — Иисуса Христа.

А свое название мессы получили от первой строки песни на латыни, которая поется на вход священника: «Rorate coeli desuper» — «Кропите, небеса, свыше».