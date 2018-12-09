Гомельчанка получила «письмо счастья» за нарушение ПДД на авто, которое продала 16 лет назад

Гомельчанка получила «письмо счастья» за нарушение ПДД, совершенное на автомобиле, принадлежавшем ей много лет назад, сообщила корреспонденту БелТА инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

В 2002 году женщина продала свое авто, не оформив договор купли-продажи. За 16 лет она успела забыть об этом. Напоминанием стало так называемое письмо счастья, свидетельствующее о факте нарушения ПДД на этом авто. В корреспонденции было указано его место и время, а также сумма штрафа. По сути, на авто ездил другой человек, а по документам транспортное средство было зарегистрировано на ее имя. Чтобы разобраться в ситуации, жительница областного центра обратилась в межрайонный отдел ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Инспектор по административной практике помог женщине решить вопрос в соответствии с действующим законодательством. Вскоре в книге замечаний и предложений женщина выразила благодарность руководству региональной Госавтоинспекции за высокий профессионализм и внимательное обращение к гражданам.