Гомельчанка получила «письмо счастья» за нарушение ПДД на авто, которое продала 16 лет назад

  • 09 декабря 2018, 08:01
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Гомельчанка получила «письмо счастья» за нарушение ПДД, совершенное на автомобиле, принадлежавшем ей много лет назад, сообщила корреспонденту БелТА инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

В 2002 году женщина продала свое авто, не оформив договор купли-продажи. За 16 лет она успела забыть об этом. Напоминанием стало так называемое письмо счастья, свидетельствующее о факте нарушения ПДД на этом авто. В корреспонденции было указано его место и время, а также сумма штрафа. По сути, на авто ездил другой человек, а по документам транспортное средство было зарегистрировано на ее имя. Чтобы разобраться в ситуации, жительница областного центра обратилась в межрайонный отдел ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Инспектор по административной практике помог женщине решить вопрос в соответствии с действующим законодательством. Вскоре в книге замечаний и предложений женщина выразила благодарность руководству региональной Госавтоинспекции за высокий профессионализм и внимательное обращение к гражданам.




БелТА
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Места: Гомель (24234)

Метки: Авто (6112), Происшествия (13494)

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