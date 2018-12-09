Фото с Дедом Морозом: в Гомеле в отделениях почты организовали фотозоны

Новогодние фотозоны появились в Гомеле. Взрослые и дети смогут сделать там фотографии с Дедом Морозом и Снегурочкой на фоне красивых декораций.

В Гомеле встретиться с новогодними героями можно в отделениях почты

№ 50 по пр. Ленина, 1 (24, 25, 26, 29 декабря — с 15 до 18),

№ 48 по ул. Советской, 8 (25, 27, 28, 29 декабря — с 15 до 18),

№ 38 по ул. Чечерской, 70а (24, 26, 27, 28 декабря — с 15 до 18).





По просьбе родителей Дед Мороз может вручить детям подготовленный подарок.

Кстати, можно и самим стать Дедом Морозом или Снегурочкой, приняв участие в благотворительной акции. Достаточно оформить заказ на услугу «Поздравление Деда Мороза» в адрес ребят, воспитывающихся в детских домах.



