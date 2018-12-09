«Я бухал так, что не знал, какое сегодня число». Бывший алкоголик из Гомеля рассказал, как смог стать успешным предпринимателем

В Гомеле работает клуб «Формула трезвости», который действительно смог вернуть к жизни более тысячи обратившихся.

Разнообразием наркологических клиник сейчас никого не удивить. Только в одном регионе нашей страны их насчитывается несколько десятков. Кроме этого, в борьбе с никотиновой и алкогольной зависимостью часто используют и «тяжелую артиллерию»: гипноз, кодировку, заговоры, пластыри, специальные мотивирующие книги и многое другое. Чтобы уберечь своих близких от «зеленого змия», родственники готовы на многое.

К сожалению, большинство пациентов сталкивается с тем, что все усилия прилагаются напрасно. Так, алкоголизм со временем перерастает в настоящую болезнь, от которой, казалось бы, нет спасения.

Как выяснилось, уже 12 лет в Гомеле работает клуб «Формула трезвости», который действительно смог вернуть к жизни более тысячи обратившихся.

Журналист портала «БелНовости» пообщалась с пациентами этого клуба и узнала все его тайны.





С чего всё начиналось

Банальная, но грустная, история Натальи положила начало зарождению этого клуба. Десять лет назад женщина страдала алкоголизмом. По её словам, выпивать стала ещё в юные годы, чтобы адаптироваться в компании «крутых» ребят. Повзрослев, жизненные неурядицы также подтолкнули к бутылке. Буквально пять лет хватило для того, чтобы «опуститься».

Когда пагубная привычка опустила Наталью на самое дно, она решила лечиться. Но безуспешно.

«Тогда мне казалось, что я никогда не выберусь из этого капкана. Воронка зависимости от алкоголя затягивала меня всё глубже. Но, как говорится в известной поговорке, не было бы счастья, да несчастье помогло. Когда я попала на больничную койку, будто сама судьба дала мне шанс измениться. Я узнала о психотерапевте Сквире, который занимался лечением алкогольных зависимых. Я ходила к нему довольно долго и однажды поняла — я не пью уже год».

Однако вернуться к нормальной жизни было не так просто, как казалось на первый взгляд. На работе и дома Наталью считали «алкоголичкой». Постоянно посмеивались и предлагали выпить. По словам женщины, психологическое давление было нестерпимое. Она признается, что от такого унижения и безысходности, едва снова не начала пить.

«Я собралась с силами и пошла снова к доктору Сквире. Он предложил организовать клуб единомышленников, где люди будут друг друга поддерживать».





История длиной в 500 судеб

История двенадцатилетней давности привела к тому, что клуб «Формула трезвости» и сегодня работает в полную силу. Из нескольких человек, которые тогда пришли на помощь Наталье, он вырос в большую семью, из которой вышли здоровыми уже сотни людей.

Смысл этого клуба — дать самое главное — поддержку и повод «не сорваться».

Организатор клуба Марина Петровна говорит:

«Назвать точное количество тех, кто был в нашем клубе сейчас трудно. Раньше мы вели счет, сейчас уже нет. Вот года три назад мы остановились на 500»

Сегодня на собрания в назначенное время собираются около 20 человек. Команда не снимает никакое помещение. Место встречи постоянное разное. Люди приходят, чтобы весело провести время: поход, кино, театр, велопрогулки и другое. Другими словами, клуб «Формула трезвости» — это взаимопомощь.

Марина Петровна добавляет:

«Доктор Сквира говорил, что в лечение алкогольной зависимости главное — реабилитация. Мы помогаем психологически — и это работает. Наша цель — абсолютно трезвый и интересный образ жизни».





От алкоголика до бизнесмена

Каждый участник этого клуба имеет свою историю, которая мотивирует новичков. Отметим, что в «Формуле трезвости» люди разных возрастов: от двадцати до семидесяти лет. День за днем, они твердо убеждаются в том, что каждая капля алкоголя забрала у них возможность любоваться миром и радоваться жизни.

Вторая организатор, Ольга Николаевна, добавила:

«Самое сложное для поборовшего алкогольную зависимость человека — остаться на плаву в своем „пьяном“ окружении. Если у кого-либо из команды есть шанс сорваться, то ему достаточно просто позвонить и остальные сразу придут на помощь».

Занятия проходят абсолютно бесплатно, но при этом дают удивительные результаты.

Целеустремлённость — вот что приобрела здесь одна из бывших участник — Елена.

«Лена ставила себе цель купить квартиру. Добившись ее, после приобретения желаемой недвижимости, решила приобрести и движимое имущество — катер».

Организаторы с гордостью рассказывают о судьбах гомельчан, которые прошли реабилитацию и сумели побороть свою зависимость.

Было немало и тех, кто не просто смог вернуться к трезвой жизни, но и чего-то добиться в жизни.

«Среди наших участников есть писатель, журналист и даже преподаватель ВУЗа».

В клубе «Формула трезвости» даже сложилась одна семейная пара. Виктор и Надежда познакомились, когда пришли за помощью к доктору Сквире.

А Сергей вместо выпивки решил подработать в торговле. За несколько лет это занятие переросло в свой собственный магазин одежды в центре города:

«Я раньше бухал так, что не знал, какое сегодня число. А сегодня я могу обеспечить себя всем необходимым. Да и не только себя».