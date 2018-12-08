В Гомеле планируется расширить сеть троллейбусных маршрутов

Ежедневно городские троллейбусы перевозят по маршрутам тысячи пассажиров, не собираясь сдавать позиции другим перевозчикам. Более того, «Горэлектротранспорт» вынашивает планы расширения обслуживаемой сети. Ими с читателями еженедельника «Белка» поделился директор Виталий Морозов.

— Сколько в Гомеле сегодня троллейбусных маршрутов? Как изменилась сеть по сравнению с 2000-м, например, годом? Когда последний раз открывались новые маршруты и какие?

— В настоящее время троллейбусное сообщение насчитывает 25 маршрутов. На 1 января 2000 года их было 20. 1 сентября 2016 года открыли маршрут № 25 «Солнечная — Микрорайон Клёнковский», 10 июля 2017 года — маршрут № 4 «Вокзал — Завод литья и нормалей», 7 августа прошлого года — маршрут № 11б «Завод литья и нормалей — Солнечная» по Речицкому проспекту.

При наличии троллейбусов с увеличенным автономным ходом планируется организовать движение в жилые микрорайоны, в которых не строилась контактная сеть.

— Гомель уже закупил несколько таких троллейбусов. Сколько ещё нужно машин для организации маршрута с неполным использованием контактной сети? Какой маршрут считаете перспективным в этом плане?

— Сейчас у нашего предприятия уже есть три подвижные единицы с автономным ходом. Для организации новых маршрутов с участками без контактной сети необходимо не менее четырёх троллейбусов с автономным ходом, в том числе один для резерва. До конца текущего года планируется приобретение четвёртого.

Перспективными направлениями развития маршрутной сети являются микрорайоны Шведская горка, Хутор, Южный и другие.

— Ещё сорок лет назад жителям Любенского микрорайона обещали, что со временем и они смогут пользоваться троллейбусами. Когда начнётся строительство линии?

— Нет, строительство в микрорайон Любенский контактно-кабельной сети не предусмотрено. Есть расчёты, согласно которым приобретение и использование троллейбусов с увеличенным автономным ходом экономически целесообразнее строительства контактной и кабельной сетей.

Не рассматривается пока и организация нового троллейбусного маршрута в этот район. А вот над изучением пассажиропотоков в выше названных новых микрорайонах мы работаем уже сейчас. К моменту приобретения нужного количества машин с автономным ходом у нас уже будут данные, которые лягут в основу решения об открытии новых маршрутов.

— Жители проспекта Октября на протяжении ряда лет жалуются на неустойчивую транспортную связь с Давыдовским рынком. Предлагают усилить маршрут № 22 одной-двумя машинами не только с 7-го маршрута, но и с 2/8. Это будет для них безболезненно. Как вы отнесётесь к такому предложению?

— Мы комплексно рассматривали и это предложение, и некоторые другие той же тематики. Вывод для людей не утешительный. Организация дополнительных рейсов нецелесообразна в связи с незначительным пассажиропотоком в данном направлении в межпиковое время.

По маршруту № 22, кстати, до 1 июня 2009 года движение по будним дням осуществлялось. Оно было сокращено в связи с низкой рентабельностью перевозок.

— Стоило бы на постоянной основе, а не только в часы пик соединить Солнечную с Кристаллом и ЗЛИНОМ или улицей Ефремова. И пустить прямой транспорт из Сельмашевского микрорайона на проспект Октября в дневное время и выходные дни. Даже в будние дни после 19 часов уже не уедешь! А ведь столько людей работает на «Гомсельмаше». Так же нет никакого троллейбуса в дневное время, чтобы доехать со Студенческого проезда в детскую поликлинику на улице Быховской, хотя по прописке многие относятся именно к этой поликлинике.

— Организация дополнительных рейсов в этих направлениях нецелесообразна в связи с незначительным пассажиропотоком в межпиковое время и в выходные дни. Поездку можно осуществить, совершив всего одну пересадку.

— В горисполкоме рассказали о полной готовности машин предприятия к работе зимой. Однако в них пока не топят. При какой температуре наружного воздуха отопление должны включать? Есть ли оно вообще в старых троллейбусах второго поколения?

— Это установлено Правилами перевозок пассажиров городским электрическим транспортом. Включать отопление в салоне необходимо при температуре воздуха плюс 5 градусов по Цельсию или согласно указаниям перевозчика. Отопителями оборудованы все троллейбусы. Если появляются технические неисправности, их оперативно устраняют.

— Каким образом будет организовано движение в новогодние праздники?

— В новогоднюю ночь троллейбусы будут курсировать по маршрутам 10 и 20.