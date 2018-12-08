Успешные гомельские кампании, о которых вы, скорее всего, не знали — репортаж «СН»

  • 08 декабря 2018, 12:50
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Однажды может случиться так, что проснувшись вы не узнаете свой город. Думаете такое невозможно? Вспомните улицу Кирова.

Рассказываем о том, как сделать Гомель лучше на примере нескольких удачных общественных кампаний.




Надежда Пужинская, видео – Марина Дробышевская, gomel.today
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Места: Гомель (24227)

Метки: Общество (32464), Видео (1048), Главное (6574)

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