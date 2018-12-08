Центр Гомеля оцепили из-за подозрительной сумки
- 08 декабря 2018, 11:50
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Места: Гомель (24227)
Метки: Происшествия (13490)
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