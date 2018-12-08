Центр Гомеля оцепили из-за подозрительной сумки

  • 08 декабря 2018, 11:50
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Вечером 7 декабря в областном центре оцепили квартал, а из близлежащего магазина эвакуировали 11 человек.

По информации УВД Гомельского облисполкома, поводом для этого стала обнаруженная на проспекте Ленина бесхозная сумка. Саперы проверили ее и обнаружили внутри пустые бутылки и продукты питания. Документов, указывающих на владельца, не нашли.

Оцепление вокруг места происшествия снято, движение транспорта по проспекту восстановлено.




Naviny.by
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