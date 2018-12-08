Центр Гомеля оцепили из-за подозрительной сумки

1249 Топливо в Беларуси снова дорожает. И будет дорожать дальше, так как цена на нефть для НПЗ растет быстрее После двухнедельной паузы цены на топливо снова идут вверх. Концерн «Белнефтехим» назвал новые розничные цены, которые вступают в действие на автозаправочных станциях Республики Беларус...

2233 «Мисс мира — 2018» выиграла Мексика. Белоруска Мария Василевич вошла в топ-5 Корону и титул «Мисс мира — 2018» получила Ванесса Понсе де Леон из Мексики. Белоруска Мария Василевич получила титул «Мисс Мира Европа» и вошла в финале в топ-5&nbs...

2064 Под стройку друга Лукашенко изменили границы заказника Люди возмущались, что строительство в заказнике «Лебяжий» незаконно. Указ Лукашенко изменил границы ландшафтных зон. Теперь законно....

1081 Фотофакт. Литовка нарисовала Лукашенко в виде пацана с района Рута Янкаускайте создала граффити с изображением Лукашенко, Сталина и Гитлера в спортивных костюмах от Adidas. Оно находится на одной стене с тем, где изображены целующие...

605 Акции протестов в Париже: полиция применила слезоточивый газ, более 500 задержанных В Париже 8 декабря снова на акции протестов «желтых жилетов» вышли сотни горожан. Это четвертые выходные, когда во Франции проходят протесты. Против протестующих на Елисейских...