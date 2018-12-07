Цезий под крышкой не желаете? Что показала контрольная закупка грибов на рынках Гомеля

«Гомельская праўда» вместе с госсаннадзором области провела грибной мониторинг рынков Гомеля. Чем рискуют покупатели и что скрывается под крышкой домашней консервации?

Незаконные закатки

Вы спросите: какие грибы, на дворе декабрь. Тем не менее эти лесные дары можно приобрести практически круглый год. В сезон — в свежем виде, в остальное время — в сушеном или консервированном. Гурманы подтвердят: нет ничего лучше солененького опенка или масленка. Отличная закуска к картошечке, а кому-то и под водочку... Впрочем, о закуске чуть позже.

На носу новогодние праздники, как не запастись баночкой-другой? Деликатес найдется практически на любом рынке, где есть торговля с рук. Нередко замечала домашнюю консервацию возле супермаркетов. Пенсионеры, кто со ступенек, кто с асфальта, продают грибочки и урожай с огорода. Маринованный товар, безусловно, представлен и в официальной торговле. Но, судя по всему, бабушкины деликатесы составляют серьезную конкуренцию магазинным.

Есть один существенный нюанс: физическим лицам запрещено торговать грибными закатками. Заведующий отделом гигиены областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Татьяна Городецкая цитирует нормативные документы: «На торговых объектах запрещена реализация грибов несъедобных, съедобных с дефектами либо изготовленных (маринованных, консервированных) в домашних условиях. Сюда относятся различные закатки, солянки и салаты с грибами. Администрация рынка должна обеспечить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к реализации продукции».

Что ж, проверим, как действует торговое табу на практике.

Правила, но не для всех

Центральный рынок Гомеля — первая точка мониторинга. Вместе с врачом-гигиенистом областного ЦГЭиОЗ Мариной Ковалевой направляемся в администрацию торгового объекта. Попутно окидываем взором ряды с сельхозпродукцией. Удивительно, но грибных закаток нигде нет. Маршрут повторили, но уже в сопровождении представителя рынка. Где же домашние опята-маслята? Оказалось, в этом плане здесь строгий контроль. «Нарушения пресекаются на корню», — пояснила контролер-кассир Наталья Козлова. Рассказала, что постоянно курсирует по закрепленному сектору, владеет ситуацией, выявляет нарушителей. «Хочешь торговать, соблюдай правила», — считает контролер.

Привокзальный рынок, который недавно сменил прописку, встретил тремя одинокими продавцами сельхозпродукции. Глаз «порадовала» солянка с грибами. Направляемся к руководству базарчика, чтобы вместе зафиксировать нелегала. Когда вернулись к прилавку, грибная баночка уже исчезла.

Мини-рынок в Западном микрорайоне предлагал закатки с рук. Контролера-кассира на месте не оказалось. За 4 рубля приобретаю баночку моховиков из Цыкунов.

Рынок «Черниговский», увы, не стал исключением. Грибные закатки заметили примерно у трех бабулек. «Нам разрешают», — пояснили продавцы. К слову, сам конт­ролер-кассир Артем Шандраков замялся: «Вроде нельзя торговать». Когда вместе подошли к прилавкам, опытные бабушки спрятали товар, на всякий случай.

Рынок «Прудковский» побил рекорд — как минимум девять точек на сельхозрядах предлагали незаконный ассортимент. Полулитровая баночка стоила 4 — 5 рублей. Как покупатель выбираю консервированные моховички из Чеботовичей. Продавец ничтоже сумняшеся протянула закатку с ржавой крышкой. Что же будет внутри?

Вместе с контролером-кассиром Олегом Зубриновичем убираем с прилавков грибной урожай. Почему нелегально торгуют закатками? «Бывает, а что делать, — пожал плечами сотрудник, — как контролировать жестче? Разбить банки не имею права. Если покупатель отравится, ответственность несет продавец, а не рынок».

Возле «Эконом-маркета», что буквально в сотне метров от «Прудковского», мужчина выставил товар для продажи прямо на асфальт. За литровую банку просил 8 рублей, полулитровую — 4. «В магазине такие грибочки по пять, берите у меня,» — агитировал продавец. Неужели находятся желающие?

Рынок «Заводской» на Сельмаше «разочаровал» отсутствием грибных предложений. Зато нелегальный продавец предлагал «нужный» товар недалеко от входа в рынок.

Торговые ряды «Сельмашевские» пестрели маринованным ассортиментом по бюджетной цене — два рубля за банку. Чего же не взять грибочки из Кравцовки, но не к столу, а для контрольной закупки. Почему лесные закатки в свободной торговле? «Так ведь с этого года можно, — пояснил кассир-контролер рынка, — недавно, к слову, возник конфликт с одним продавцом. Тот уверял, что по новому закону торговля изделиями домашнего изготовления разрешена».

— Указанные новшества касаются реализации хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции, — разъяснила врач-гигиенист. — Запрет на продажу маринованных, консервированных и соленых грибов, изготовленных в домашних условиях, никто не отменял.

Торговые ряды «Старый аэродром», следующие на маршруте, лесные закатки не предлагали. «Что ищете? — поинтересовалась одна из пенсионерок-продавщиц. — Грибочки? Их нет».

Отравления грибами на Гомельщине

2000 год — 166 человек (7 умерли)

2008 год — 36 человек (1 умер)

2012 год — 39 человек

2015 год — 1 человек

2017 год — 25 человек

2018 год — 14 человек

Тайный покупатель

В поисках нужного товара решила посетить рынок «Давыдовский». Променад по рядам с сельхозпродукцией дал результат. Вот они — чудесные грибочки, еще и в ассортименте: польские и зеленки с курочками. Цена — 5 рублей за полулитровую банку. Но сошлись на четырех. Мой выбор пал на польские.

Кто знает, может, среди курочек затесались похожие на них поганочки, озвучила свои мысли вслух.





— Берите моховички, смотрите какие молоденькие, толстоножки, совсем как боровики, — нахваливала товар разговорчивая пенсионерка.

На вопрос, откуда грибочки, пояснила, из Рудни Маримоновой. Ставлю вопрос ребром: проверялись ли грибы на радиацию?

— М-м-м-мм, нормально все, — после некоторой паузы произнесла продавщица. — Мы и сами едим, и наши дети едят. Я постоянно здесь торгую грибами. У меня даже свои с рынка берут. Консервацию не берут на проверку, — убедительно юлила она.

В разговоре я посетовала, что больше нигде на рынке нет маринованных грибов.

— Так не разрешают же продавать, — пояснила пенсионерка и быстро добавила: — Свежие. А закатки можно.

Все грибы, приобретенные с целью контрольной закупки, идут на проверку в лабораторию областного ЦГЭиОЗ. В качестве эксперимента с ними отправляется баночка моховиков, собранных в Чижовке и закатанных моей мамой.





Уж рядовку невтерпеж

Госсаннадзор области не случайно уделяет повышенное внимание теме грибов. На Гомельщине не проходит и года без случаев отравления дарами леса. Среди пациентов не только взрослые, но, увы, и дети, которым вообще нельзя есть грибные деликатесы. К радости врачей, гастрономическая культура населения растет, динамика пострадавших идет на спад.

— Если в 2000-м на Гомельщине отравились грибами 166 человек, из них семь умерли, то в прошлом году было 25 пострадавших и без летальных исходов, — озвучила статистику Марина Ковалева. — Самым спокойным выдался 2015-й, когда зафиксирован лишь один случай отравления. Лето было очень засушливым, отсюда и результат.

С начала текущего года диаг­ноз отравления грибами подтвердился у 14 человек, включая двоих детей из Гомеля. Четырехлетнего малыша накормили супом из боровиков. Хоть грибы благородные, но пищеварительная система ребенка не готова усваивать тяжелую пищу. В другом случае 14-летний школьник попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Как выяснилось, накануне ел жаренку из отваренных опят, сыроежек, польских, свинушек. Подобное ассорти выдержит не всякий желудок взрослого человека. Что говорить о подростке?

Чаще всего к отравлению, по словам пациентов, приводили рыжики, зонтики, курочки, поддубники (свинушки), сморчки, а также грибы, похожие на лисички. В этом году к списку добавились рядовки. Зафиксировано два похожих факта отравления поддубниками, пострадавшие — пенсионеры. В первом случае сырые грибы засаливались десять дней, во втором — три недели. Результат дегустации одинаковый — больничная койка.

Грибы традиционно называют тяжелой пищей. Они содержат такой белок, как хитин, который лишь на 50% усваивается организмом. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта вообще не рекомендуется употреблять грибы.

К сведению. Вопреки народному мнению, лесные дары — не лучшая закуска для застолья.

— В сочетании с алкоголем условно-съедобные грибы становятся опасными для жизни, — поясняет Марина Ковалева. — Благодаря спирту, из грибов начинают усиленно выделяться яды. При этом повышается их биодоступность, они легко проникают в кровь, оказывают токсичное воздействие на сердце и печень.

Грязные рекордсмены

Есть и другая сторона медали — радиоактивная. После чернобыльских событий повышенное содержание цезия-137 в грибах систематически регистрируется во всех районах области. Поэтому собранные дары леса должны проходить лабораторный контроль.

— С начала года по обращению населения было проверено около 600 проб свежих, вареных и консервированных грибов, — сообщила врач-радиолог Елена Сергеенко. — Превышение допустимых уровней радионуклидов выявлено в 27%. Что касается сушеных грибов, исследовано 140 проб, «засветилось» 40%.

По результатам последних исследований, относительно чистые грибы в Октябрьском, Жлобин­ском, Светлогорском и Петриков­ском районах, традиционно грязные — в Наровлянском, Ветковском и Хойникском. Рекорд этого года установили свежие моховики из Наровли. Содержание цезия-137 в них превысило гигиенический норматив в 74 раза! Кто-нибудь хочет «ядерных» грибочков?

Последние годы население самоуспокоилось, констатирует врач-радиолог. Еще 20 лет назад гораздо активнее несли дары леса на проверку. В 1998 году было исследовано 1616 проб свежих и консервированных грибов, в 2008-м — 1556. Доля грязных проб тогда оказалась 40%. Рекордсменами указанных лет стали грибочки из Ветки и Хойников. Результаты превышали норму в 99 и 97 раз соответственно!

Чем опасно употребление загрязненных грибов? Такие дары не сулят ничего хорошего для здоровья, к тому же влияют на дозу внутреннего облучения человека, пояснила Елена Сергеенко. Установленный порог — 1 миллизиверт в год. За девять месяцев текущего года в области уже зарегистрировано 36 случаев превышения норматива по итогам обследования населения на аппаратах СИЧ. У 35 человек причиной превышения дозы послужило употребление дикорастущих грибов и ягод, у одного — рыбы местного улова.

Лабораторный контроль

Что же показали результаты лабораторных исследований грибных закаток? Уточню, по нормативу содержание радионуклидов не должно превышать 370 Бк/кг. Итак, наименьшее содержание цезия показали моховики из Кравцовки — 70 Бк/кг, неплохой результат у Чижовки — 142 Бк/кг. Цыкуны уложились в норматив — 248 Бк/кг, Рудня Маримонова показала пороговое значение — 366 Бк/кг. Норматив побили моховики из Чеботовичей — 980 Бк/кг. Содержание цезия превысило норму почти в три раза. Пожалуй, такие лесные дары нам и даром не нужны!





ВАЖНО. Не поленитесь сдать на радиационный контроль со­бранные грибы или домашние закатки, тем более процедура для населения бесплатная. Исследования проводят территориальные центры гигиены и эпидемиологии. Объем пробы должен быть не менее 0,5 литра для свежих или маринованных, 100 граммов — для сухих грибов. Результаты выдаются в день обращения, устно.

Как видим, госсаннадзор не зря бьет тревогу. Грибочки с рынка — как черный кот в мешке. Где их собирали, как проверяли и готовили, правду вряд ли скажут. Главное — продать. Нет гарантии, что купленная с рук банка не окажется «ядерной бомбой» или, откушав грибочков, вы не окажетесь на больничной койке с отравлением.