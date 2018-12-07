В суде Центрального района прошли повторные слушания по гражданскому делу о пропаже 47 тысяч бутылок водки с завода «Радамир»

Судебные слушания по гражданскому делу о возмещении ущерба «Гомельскому ликеро-водочному заводу «Радамир» начались в суде Центрального района. Бывшим сотрудникам завода — заведующей складом и двум кладовщикам предъявили иск в размере 265 тысяч рублей.

Напомним, в конце 2017 года после проведения инвентаризации обнаружилась недостача 47 тысяч бутылок водки. На уже бывших сотрудников завода было заведено уголовное дело. Завод оценил ущерб в размере 265 тысяч рублей. На данный момент следствие не смогло точно установить, каким образом водка исчезла со складов предприятия, дело приостановлено. Тем не менее, 29 ноября ОАО «Радамир» подал гражданский иск о возмещении материального вреда.

На повторном предварительном заседании представитель истца уточнил сроки образования недостачи — с мая по ноябрь 2017 года. Ответчицы, бывшие сотрудницы предприятия, настаивают, что им было известно об этом уже в 2013 года. Как доказательство, одна из работниц привела в пример, что 5 лет назад взяла кредит в размере 300 миллионов рублей, чтобы погасить недостачу своими силами.





Ответчицы пояснили в суде, как в 2013 году им приходилось делать так называемый «пересорт», что, по их мнению, стало причиной недостачи. Когда на складах не хватало определенной водки, чтобы отгрузить ее организациям, они доукомплектовывали партию другой водкой. Главное, чтобы по стоимости продукция не различалась. Подобная «схема» отгрузки устраивала и завод, и тех, кому водка поставлялась.

В виду того, что нести ответственность за недостачи должны все подписавшие договор материальной ответственности, а кроме ответчиц такой документ подписывали еще четыре человека — нынешний заведующий складом и три грузчика, бывшие сотрудницы завода ходатайствовала о привлечении всех материально ответственных, работающих в период недостачи. Суд после паузы вынес определение просьбу ответчиков удовлетворить.

Следующее судебное заседание пройдет 13 декабря в открытом режиме. «Сильные новости» будут следить за развитием ситуации.