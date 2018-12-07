Гомельский срочник помог минским спасателям потушить горящее авто

Получив повестку из военкомата, гомельчанин Александр Кобов твердо для себя решил: военному делу будет учиться прилежно и старательно, чтобы родные и близкие гордились своим защитником. Однако парень и представить не мог, что судьба уготовила ему шанс проявить смелость и решительность.

В ночь cо 2 на 3 декабря помощники дежурного по контрольно-пропускному пункту 2-й инженерной бригады ефрейтор Кобов и рядовой Конев внимательно следили за тем, что происходит на территории воинской части по камерам видеонаблюдения. До рассвета было еще далеко: микрорайон города Минска Сосны находился в глубокой дреме. Вдруг воле ворот воинской части остановилась иномарка — в дверь КПП послышался стук.

— Там на остановке машина горит! Срочно вызывайте пожарных! — закричал мужчина.

Доложив дежурному по части о полученной информации и получив приказ проверить ее достоверность, ефрейтор Кобов побежал в сторону остановки общественного транспорта. Эти метров 300 он преодолел быстро, благо в школьные годы занимался боксом, да и в армии регулярно проводились занятия по физподготовке.

На стоянке возле остановки действительно полыхал автомобиль. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что пострадавших нет, ефрейтор Кобов поспешил обратно. После доклада дежурному по части, захватив средство противопожарной безопасности, ефрейтор Кобов и рядовой Конев поспешили к месту происшествия.

— Куда вы! Сейчас рванет! — воины-инженеры услышали крики сотрудников Департамента охраны МВД уже направляя огнетушители в отсутствующее стекло в пассажирской двери иномарки.

Ибо действовать надо было незамедлительно: салон автомобиля был охвачен пламенем, которое уже подбиралось к приборной панели. Если огонь доберется до топливной системы — будет взрыв. Александр Кобов прекрасно знал об этом — имел опыт вождения легковым автомобилем на гражданке, в армии был водителем Камаза.





Однако перед лицом опасности военные инженеры не струсили. Действовали слажено, решительно. Когда приехал вызванный дежурным по части пожарный расчет МЧС, огнетушители у парней были на исходе, а очаг возгорания практически ликвидирован.

Вспоминая тот день, Александр не может с уверенностью сказать, чувствовал ли страх перед лицом опасности. Опыт пожаротушения парень уже имел: однажды в отцовском автомобиле произошло короткое замыкание. Да и в бригаде несколько дней назад в рамках занятий по безопасности военной службы им напоминали правила использования огнетушителя.

— В тот момент я думал лишь о том, чтобы поскорее сбить пламя, чтобы не произошло возгорание других машин. И чтобы огонь не добрался до топливной системы, — рассказал ефрейтор Александр Кобов. — Да и не могли мы бездействовать. Какими ж мы были б тогда солдатами, инженерами, защитниками?!