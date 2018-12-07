Гомельскую активистку принудительно доставили в суд и признали виновной в краже сыра из «Евроопта»

  • 07 декабря 2018, 16:26
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Гомельская активистка «Молодых демократов» Елена Луцкович в ноябре узнала, что ее разыскивает милиция по подозрению в краже.

Силовики даже опубликовали видео с камер наблюдения «Евроопта». Тогда женщина только улыбнулась, мол, это высосанные из пальца обвинения, никакой кражи она не совершала.

А утром 7 декабря к Елене Луцкович явились правоохранители и доставили ее в суд.

Причем, утверждает Луцкович, в суд оперативно прибыли государственные СМИ: журналисты БТ и газеты «Гомельская правда».

Судили Луцкович за мелкую кражу. По административной статье. Максимальное наказание — арест или штраф в 30 базовых.

Напомним, что на видео, которое ранее опубликовала милиция, Луцкович что-то берет из корзины и перекладывает в сумку. Но что именно она перекладывает, на записи видно не было. Сама активистка сказала, что не помнит, кошелек это был или телефон, но наверняка знает, что ничего не крала.

А в суде все свидетели рассмотрели на видео кусок сыра, рассказала Елена Луцкович. Сама женщина попросила, чтобы видео оценили эксперты, но суд ей отказал.

Елену Луцкович признали виновной и оштрафовали на 7 базовых (171 рубль 50 копеек).

В суде также прозвучало, что Луцкович уже была оштрафована в сентябре за кражу. Сама она пожимает плечами, мол, не знает, что это было. Говорит, да, получала извещение. А штраф не платила, потому что ничего не крала.




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