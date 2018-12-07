Программист из Гомеля заплатил рекордный подоходный налог в регионе— 30 000 долларов

  • 07 декабря 2018, 16:04
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По данным министерства по налогам и сборам, гомельский программист уплатил подоходный налог за 2017 год и сумма уплаченного составила 59 407 рублей.

За год он заработал порядка полумиллиона рублей (это больше 230 тысяч $). Деньги айтишник получил от организации расположенной в Сингапуре в виде денежных переводов за оказанные услуги по IT-разработкам, сообщает TUT.BY.

Рекорд гомельского программиста побил житель Логойского района, который задекларировал доход на сумму 602.3 тысячи рублей. Источник дохода, правда, не уточняется.




gomel.today
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Метки: Общество (32460)

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