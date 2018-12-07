С начала года в Новобелице выселили 10 человек за то, что они не оплачивали услуги ЖКХ
- 07 декабря 2018, 15:28
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