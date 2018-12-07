С начала года в Новобелице выселили 10 человек за то, что они не оплачивали услуги ЖКХ

Суд по исковым заявлениям предприятия «Новобелицкое Гомель» выселил из арендного жилья без предоставления другого с начала года десять человек.

В местном КЖРЭУП рассказали, что регулярно напоминают неплательщикам о долге. Каждый обязан оплатить услуги ЖКХ не позднее 25 числа каждого месяца, а иначе будет начисляться пеня в размере 0.3% за день просрочки.

Как сообщает издание «Гомельские ведомости», если граждане игнорируют свои обязанности по внесению платы, то это может привести не только к отключению коммунальных услуг, но и привести к выселению со всеми членами семьи. Для «арендников» крайний срок неуплаты — 2 месяца, а для собственников жилья — полгода.