Фоторепортаж: в Гомельской больнице медреабилитации свой первый прием провели канистерапевты Рыжая, Оська и Зара

«Дай, Джим, на счастье лапу мне!» — цитируют классика родители ребят, пришедших на первый сеанс канистерапии в Гомельскую областную детскую клиническую больницу медицинской реабилитации.

Доктора уточняют: «Не только на счастье, но и на здоровье!» Сегодня для маленьких пациентов учреждения привычный процесс восстановления и реабилитации превратился в занимательную игру. Иначе и невозможно, ведь на полчаса часть обязанностей по оздоровлению детей приняли на себя... собаки. На первом приеме необычных докторов побывали и корреспонденты БелТА.

Маленькие пациенты с нетерпением ждали этого сеанса. Как признаются их родители, проснулись с ожиданием чуда. И оно, в их понимании, произошло. Сегодня в больнице вели прием сразу три четвероногих специалиста — Рыжая, Оська и Зара. Это «врачи», которые лечат без пилюль и инъекций, дарят настроение и заряжают позитивом.

Накануне канистерапевты прошли не только профессиональную подготовку — за день до ответственного мероприятия некоторые посетили даже груминг-салон и подобрали радующий глаз пациентов наряд.

Прием начался. Прыжки на полметра над уровнем пола, пожимания лапы, кормление с ладошки и главный трюк — мягкое прикосновение к щеке шершавым язычком. То, что доктор прописал.





Канистерапия — это нетрадиционная психотерапевтическая методика лечения и реабилитации, для которой используются специально обученные животные. Как показывает многолетний опыт разных стран, они помогают значительно улучшить состояние больных с особенностями развития, повреждениями двигательного аппарата. Во всем мире такая практика высоко зарекомендовала себя и широко применяется.





В Беларуси это первый опыт канистерапии на уровне госучреждений. Параллельно метод внедряется в Брестском областном центре медицинской реабилитации для детей с психоневрологическими заболеваниями «Тонус». Собственно, все началось с сотрудничества с общественным объединением «Брестский союз предпринимателей «Содействие». Неравнодушные к теме социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями инициировали создание условий и подготовку специалистов по канистерапии в трансграничном регионе. Инициатива переросла в одноименный проект в рамках Программы территориального сотрудничества стран «Восточного партнерства». Он поддержан Советом Министров Беларуси, софинансируется Европейским союзом.

«Планируем применять канистерапию как дополнительный нетрадиционный психотерапевтический метод в реабилитации детей с аутизмом. Успешно воздействуя на психоэмоциональное состояние, собаки выводят маленьких пациентов из внутреннего замкнутого пространства, помогают найти способы общения, формируют позитивное отношение к окружающему миру», — вводит в курс нового дела главный врач Гомельской областной детской клинической больницы медицинской реабилитации Людмила Тортева. И для детей с ДЦП это одна из рекомендованных методик. Собака становится мотиватором и помогает развивать моторику, внимание, память и улучшить мышечный тонус ребенка.

Еще одно направление применения нового метода — реабилитация, коррекция и адаптация детей с нарушениями интеллектуального и психологического развития, расстройствами поведения. Такие занятия помогают стабилизировать эмоциональное состояние, учат проявлять активность, развивать речь и другие навыки.





Заместитель главного врача больницы, врач-реабилитолог Ольга Дворецкая вместе с коллегами прошла три курса подготовки по канистерапии, включающих практическую и теоретическую части. Обучение в украинском Луцке подтверждено соответствующим сертификатом, все необходимые согласования пройдены. Как результат — успешный старт новой методики.

Все манипуляции проводятся в присутствии и под контролем специалистов больницы. Направляет работу тандема врач-пациент психолог Елена Старовойтова.

За подготовку штата четвероногих специалистов отвечает Татьяна Василевская. Кинолог с 20-летним стажем последние 15 лет практикует обучение собак-лекарей. В частном порядке к ней не раз обращались горожане с различными нарушениями, которым требовался надежный поводырь. Миссия по подготовке таких напарников для людей была выполнена.









Два мини-пропеллера — цвергпинчеры Рыжая и Оська — кажется, одновременно находятся во всех уголках зала. Они уделяют внимание всем пациентам, успевая получать вкусняшки из сумочки-тайника хозяйки. Дети не сводят глаз с «докторов-энерджайзеров».









«Вы только посмотрите на него — он так счастлив. Эмоций хватит до ночи», — отмечает преображение своего 15-летнего сына Димы Ольга Михайловна. В течение 11 лет они проходят курс реабилитации в этой больнице.









Женщина признается, что о канистерапии, в отличие от иппотерапии (занятий с лошадьми), узнала совсем недавно. И сейчас, глядя на сына, видит, что метод действительно работает. Так старательно и активно, как в присутствии собаки Зары, Дима, героически переносящий тяготы ДЦП, не всегда выполняет упражнения на гимнастическом коврике. «Знаете, какой это стимул для него! Мы уже ждем следующего занятия», — добавляет она.









Гомельчанка Алина о биографии своей подопечной Зары породы вельш-корги пемброк говорит не без гордости. Бабушка Зары блистала при дворе английской королевы. За щенка голубых кровей пришлось заплатить немалую сумму. Но Алина не жалеет о материальных затратах — приобрела верного друга. А вместе с ним и ответственность за тех, кому помогает прирученный ею и обученный кинологами канистерапевт. Альтруист-волонтер рада, что таким образом имеет возможность помочь детям.









Четвероногий доктор терпеливо и точно выполняет команды. В упражнениях с особенным ребенком она аккуратна и нежна. После сеанса кажущаяся неуклюжей Зара в мгновение становится живчиком. По команде хозяйки она замирает, кувыркается, дает «пять» сразу двумя лапами. Нет слов, достоверно передающих детский восторг.









Похоже, 11-летний пациент Рома на это время заполучил себе личного канистерапевта. Мальчик не спускал необычного доктора с рук, вместе с ним выполнял упражнения. Общительная Рыжая отвечала взаимностью.









Врачи уверены: собака лучше любых тренажеров для детей, требующих повышенного внимания. Если на занятиях с инструктором они могут лениться, то такой мотиватор инстинктивно ведет за собой, пробуждает активность. Упражнения выполняются на одном дыхании, интенсивность увеличивается в разы. К тому же, такое общение помогает снять стресс и напряжение.









Первое занятие началось с ознакомительной беседы о том, как правильно общаться с собакой, как держать поводок, гладить и кормить ее. Это, по словам Ольги Дворецкой, начальный этап, без которого невозможна терапия. Второй этап — обучение и отработка навыков, третий — непосредственно терапия. В идеале нужны 10-15 сеансов.

Штат канистерапевтов в перспективе будет расширяться. Среди претендентов — немецкая овчарка Сандра — обученная собака-поводырь незрячей гомельчанки. По словам Татьяны Василевской, вероятно, что вскоре из российского Мурманска прибудет канистерапевт с двухлетним стажем. И это будет кстати.

В течение года в больнице проходят курс медицинской реабилитации около 6 тыс. детей в возрасте от 6 месяцев до 18 лет. Работа с каждым ведется по индивидуальной программе, включающей медпроцедуры, занятия с педагогами, дефектологами и психологами. Теперь этот перечень пополнил метод канистерапии. Улучшению здоровья пациентов расположенной в пригороде больницы способствуют благоприятные природные условия, лес и река. В теплое время года занятия с собаками будут также проходить на свежем воздухе.

Отведенное же на первый сеанс канистерапии время пролетело, как одно мгновение. Предварительный результат был заметен, как только пациенты переступили порог зала для занятий. В эффективности этого метода в больнице медреабилитации не сомневаются.



