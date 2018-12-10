Кофейное пиво «Калядны Цуд» от «Аливарии» снова в продаже

Пивоваренная компания «Аливария» снова порадовала любителей темного пива, сварив к предстоящим новогодним праздникам уже полюбившийся многим сорт «Аливария Калядны Цуд».

Аливария Калядны Цуд» — это темное пиво с приглушенным ароматом карамели и ванили, мягко переходящим в кофейные ноты. Карамельно-солодовый оттенок этого напитка со слегка ощутимой хмелевой горечью оставляет приятное послевкусие холодного кофе с отголоском рождественских пряностей: имбиря, корицы и гвоздики.

«Название сорту выбрано не случайно. Коляды всегда считались особенным и самым главным зимним праздником на территории Беларуси. Конечно, многие традиции уже позабылись, но сегодня до сих пор можно встретить на улицах колядующих, прогуляться по рождественским ярмаркам и гуляньям. Это волшебное время, которое ассоциируется у нас с возможностью провести теплый уютный вечер в кругу семьи или компании хороших друзей, когда можно согреть себя горячими напитками. „Аливария“ поддерживает эту добрую национальную традицию, поэтому предлагает специальное темное пиво, кофейные и карамельные нотки которого смогут прекрасно дополнить атмосферу приближающихся сезонных праздников», — рассказывает бренд-менеджер Мария Мицевич.

«Калядны Цуд» имеет крепость 5,1%, плотность — 13%. Лучше всего раскрывает свой вкус и аромат при температуре 10-12 градусов. Отлично сочетается с мясом, рагу, шоколадными и кофейными десертами, мягкими сливочными сырами, а также выдержанными сортами чеддера и гауды.

Зимний сорт поступил в продажу лимитированной партией в стеклянных бутылках объемом 0,5 л.







