Погода в Гомеле на выходные: слякоть и дождь со снегом

Рано вступившая в свои права зима отступает, чтобы освободить место для почти осенней погоды. Гомельчан ожидают колебания температуры около нуля, мокрый снег, слякоть и гололедица.

В субботу температура воздуха не опустится ниже −4°С, а к ночному времени поднимется до нуля. Синоптики прогнозируют снегопады.

В воскресенье температура воздуха может подняться до +1°С. Ожидаются снегопады, которые иногда будут перемежаться дождем.