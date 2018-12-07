Погода в Гомеле на выходные: слякоть и дождь со снегом

  • 07 декабря 2018, 10:11
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Рано вступившая в свои права зима отступает, чтобы освободить место для почти осенней погоды. Гомельчан ожидают колебания температуры около нуля, мокрый снег, слякоть и гололедица.

В субботу температура воздуха не опустится ниже −4°С, а к ночному времени поднимется до нуля. Синоптики прогнозируют снегопады.

В воскресенье температура воздуха может подняться до +1°С. Ожидаются снегопады, которые иногда будут перемежаться дождем.




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Места: Гомель (24219)

Метки: Погода (1943), Главное (6570)

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