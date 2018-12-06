Фотофакт: новой пассией телеведущего Артема Рыбакина стала гомельская модель и обладательница инстаграмм-аккаунта со 100 тыс. подписчиками

В начале осени супруга телеведущего Артема Рыбакина сообщила о предстоящем разводе. Однако Артем времени даром не терял и даже успел представить публике свою новую пассию. Ей оказалась 29-летняя гомельчанка Таис Луценко.

Воркующих влюбленных журналисты «Комсомольской правды» встретили во дворце Республики на съемках проекта «Талент краiны». Комментарии ведущий давать не стал, но отметил: «Да, это моя девушка. Ее зовут Таис Луценко».













Журналистам этого оказалось достаточно, чтобы выведать всю подноготную избранницы, тем более, что девушка по роду профессии отнюдь не скрывает подробностей своей жизни.

Инстаграмм Таисы насчитывает 100 тысяч подписчиков. Гомельчанка не только модель и актриса, но и организатор праздников и ресторатор. Она любит фотографироваться в салонах красоты, у дорогих авто и, конечно, не прочь похвастаться фигурой, снимаясь в нижнем белье.









Впрочем, Таис не скрывает — ее внешний вид заслуга целой команды. За последние 15 лет она многое изменила в себе, однако, не стесняясь, показывает фото, где всё — настоящее. «Здесь у меня еще все от природы. И нос, и губы, и грудь! Так что вынуждена расстроить, я всегда была симпатяжкой!» — подводит итог девушка.



