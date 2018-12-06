Фотофакт: новой пассией телеведущего Артема Рыбакина стала гомельская модель и обладательница инстаграмм-аккаунта со 100 тыс. подписчиками
- 06 декабря 2018, 18:48
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Люди в материале: Артем Рыбакин (2), Таис Луценко (1)
Места: Гомель (24217)
Метки: Общество (32440)
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