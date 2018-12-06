Гомельская милиция с конца октября не может найти сбившего девочку водителя

В Гомеле уже на протяжении почти полутора месяцев не могут найти виновника ДТП: неизвестный водитель сбил на переходе ребенка и скрылся с места ДТП.

Авария произошла 26 октября в районе рынка «Старый Аэродром» примерно с 16.00 до 17.00. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. Однако следование правилам дорожного движения не помогло девочке избежать происшествия. Поиски неизвестного водителя ведутся до сих пор, но, увы, березультатно.

Если вы стали свидетелем аварии, просьба сообщить по телефонам 68-40-84, 68-44-44 в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.