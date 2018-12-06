В автобусном парке в Гомеле сотрудников обязали ходить на работе в бахилах

  • 06 декабря 2018, 16:44
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В автобусном парке № 6 Гомеля — новое правило: всех работников, которые заходят в здание предприятия с улицы, тут же просят надевать бахилы. Зачем?

— Как зачем? — недоумевают в администрации предприятия. — Чтобы было чисто. В зимний период, особенно в слякоть, грязь несется в здание, и уборщице надо каждые пять минут вытирать пол. А плитка у нас белого цвета. Перед сменами вы знаете, сколько здесь людей, когда водители выезжают на рейс? Вот представьте: 500 человек заходят с улицы в здание — и потом выходят. Практика такая есть не только у нас. К примеру, в медучреждения тоже все заходят в бахилах.

Бахилы работникам приобретать самостоятельно не нужно, их выдает предприятие.





TUT.BY
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