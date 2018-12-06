В автобусном парке в Гомеле сотрудников обязали ходить на работе в бахилах
- 06 декабря 2018, 16:44
- 1637
- 0
В Гомеле с седьмого этажа выпала и разбилась насмерть женщина
В Гомеле открылся ресторан, где готовят дранбургеры с полкило, а официанты разговаривают на белорусском языке
«Отпахали 14 часов как черти, а тут еще он». Спасатель, которому нахамил на пожаре блогер Филипович, — об инциденте
В Гомеле начался суд над бывшим председателем Гомельского райисполкома
Как белоруска сняла кино про женскую колонию в Гомеле, и теперь его смотрят по всему миру
Новости партнеров