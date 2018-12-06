«Обманули на 8 тысяч долларов». Гомельчанка перевела лжеброкерам крупную сумму

«В августе прошлого года позвонили с неизвестного номера якобы из Германии, предложили заработок на рынке Форекс. Так как я человек далекий от этой сферы, то поверила и начала торговать. В итоге компания обманула меня на 8 тысяч долларов», — рассказывает гомельчанка Елена.

Это еще одна пострадавшая от деятельности компании Trade12. FINANCE.TUT.BY рассказывает историю девушки и напоминает, как не стать жертвой Trade12.

Напомним, что представители фирмы Trade12 предлагали выгодно инвестировать деньги — торговать на рынке Форекс, после чего выманивали деньги и прекращали выходить на связь. Установленная на данный момент общая сумма ущерба составляет около 650 тысяч долларов.

Гомельчанка Елена связалась с Trade12 в августе прошлого года. Незнакомый номер «якобы из Германии» позвонил ей и предложил дополнительный заработок — торговлю на рынке Форекс. Девушку заверили по телефону, что «компания надежная и существует уже два года», после чего предложили посмотреть отзывы на сайте и проверить лицензию.

— Так как я человек далекий от этой сферы, то поверила им. Сначала я положила сто долларов туда. Там психологи работают с людьми, очень тонко обрабатывают человека. Они говорят: «Вы мало закинули денег, желательно, чтобы 10 тысяч было на счете, чтобы открывать хорошие сделки». Я положила 900 долларов, затем тысячу. Всего было пять транзакций, и только в последний раз бухнула семь тысяч долларов, — вспоминает девушка.

За это время Елене удалось вывести две тысячи долларов, при этом на счете осталось еще восемь тысяч. Когда девушка попыталась их вернуть, ей отказали, сославшись на нарушение одного из пунктов договора. Тогда гомельчанка написала заявление в милицию, но средства пока находятся у представителей Trade12.

Напомним, расследование о деятельности лжеброкеров из компании Trade12 продолжается до сих пор. Следственный комитет обращает внимание, что интернет-сервис Trade12 не имеет прав на оказание финансовых услуг на территории Республики Беларусь и внесен в черный список многих международных организаций по регулированию отношений в сфере финансовых рынков.

Также ранее Нацбанк информировал Ассоциацию белорусских банков о сложностях, возникающих у клиентов при оспаривании операций, совершенных в пользу Trade12. Там пояснили, что заявления клиентов об опротестовании операций рассматриваются в индивидуальном порядке. При этом банки оказывают возможное содействие своим клиентам в возврате денежных средств. Также регулятор направил письма в адрес МПС Mastercard и Visa с просьбой оказать содействие в сложившейся ситуации.

Как не стать жертвой Trade12, ранее рассказывал финансовый аналитик исследовательской группы BusinessForecast Александр Муха. Эксперт пояснил, что в таких случаях стоит обращать внимание даже на мелочи — плохое качество связи или неопределившийся номер. Из фактических признаков нужно проверять регистрацию компании в Беларуси и ее присутствие в нацбанковском реестре компаний — участников валютного рынка Форекс.

По словам эксперта, если сотрудники компании хотят создать видимость того, что деятельность является абсолютно надежной и при этом обладает высокой доходностью, это может быть знаком мошенничества.

Если вам причинен ущерб в результате действий компании Trade12, вы можете обратиться по телефонам: 389−55−55 или 392−97−12.