Обойная фабрика больше не будет выбрасывать ядовитые отходы? Губернатор заявил, что лично берет ситуацию под контроль

Активисты общественной кампании за чистый воздух встретились с председателем Гомельского областного исполнительного комитета Владимиром Дворником. О том, как прошла встреча — в материале «Сильных новостей».

Нормы и реальность

Встреча прошла 5 декабря в рамках планового приема граждан в областной администрации. Помимо главы Гомельской области, на ней присутствовали председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко, председатель Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Сущеня, главный врач Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александр Тарасенко, директор филиала «Гомельобои» ОАО «ЦБК-Консалт» Андрей Башилов и другие должностные лица. О серьезной проблеме с токсичными выбросами производства виниловых обоев говорили жители Новобелицкого района Елена Давыдова, Вячеслав Самусенко и председатель Гомельской организации Белорусской партии «Зеленые» Юрий Глушаков.

Активисты сообщили губернатору, что уже около года фабрика «Гомельобои» выбрасывает на жилые районы города вредные вещества. Проживающие на близлежащих улицах люди постоянно жалуются на резкий запах и вызываемые им головные боли и тошноту. На одно из небольших предприятий Новобелицкого района даже приглашали представителей обслуживающей фирмы, первоначально сгоряча решив, что это их оборудование перегорело и дает такой резкий запах «паленой резины».

Как предполагали граждане, причиной небезопасных выбросов стало отсутствие эффективных очистных сооружений на филиале «Гомельобои». После того, как фабрика приобрела новые линии по производству виниловых обоев, соответствующее оборудование по очистке закуплено не было. Как полагают активисты, это было сделано из соображений прибыли. Все же многочисленные обращения жителей в различные инстанции должного результата пока не дали. После «модернизации защитных сооружений», о которой недавно отчиталась фабрика, с улиц исчез дым. Но удушливый запах, вызывающий плохое самочувствие, все равно остался. В дополнение к этому, после «модернизации» появился сильный шум от работающего оборудования, который буквально не дает спать по ночам жителям близлежащих домов.

Вячеслав Самусенко, участник боевых действий в Афганистане:

— Из-за этих выбросов люди сидят на таблетках. К тому же громкий шум не дает нормально отдыхать. А сегодня кругом идет оптимизация. И если работник будет приходить на рабочее место не выспавшимся и рассеянным, это будет первый кандидат на увольнение.

По требованию Владимира Дворника о принимаемых мерах отчитывались соответствующие должностные лица. Руководство «Гомельобоев» доложило, что в последнее время замеры проводятся регулярно, и никакого превышения норм не выявлено. Андрей Башилов говорит:

— Сейчас ситуация изменилась коренным образом. Дым на улицы больше не оседает, остался только мало уловимый запах.

Представитель санитарной службы утверждает, что допустимые показатели по тем веществам, которые контролируются, сейчас не нарушаются. Что до шума, то будто бы нельзя с точностью утверждать, что его производит обойная фабрика. Свою долю шумового фона может вносить и движущийся транспорт.

Председатель Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды тоже говорит, что измерения в основном не показывают нарушений. Однако 22 ноября произошло превышение предельно допустимой концентрации по двум из вредных веществ. По формальдегиду нормы были нарушены в 1,56 раза, по аммиаку — в 1,68 раза.

Со своей стороны активисты указывают, что гомельские лаборатории способны замерять только 6 веществ из 18, которые предусмотрены теми же санитарными нормами. Например, не регистрируются весьма опасные для здоровья соединения хлора. Но обойная фабрика до сих пор не выполнила предписание провести замеры по всему спектру загрязняющих веществ. Запах же по-прежнему стоит удушливый и даже стал еще сильнее. Елена Давыдова сообщает также, что на тихих боковых улицах, каковыми являются большинство из прилегающих к фабрике, почти не бывает большегрузного транспорта, тем более, ночью. И редкие автомобили никак не могут служить источником шума, производственное происхождение которого несложно установить.

Активисты также указывают, что они являются патриотами, в том числе, и Гомельской области и вовсе не желают закрытия производства. Но требуют только одного — установки нормальных очистных сооружений и экологической безопасности. Прежде всего — ради своих детей.

Одним из аргументов чиновников в «защиту» винилового производства было и отсутствие жалоб в лечебные органы и соответствующих диагнозов, что расстройства здоровья связаны с фабрикой. А решится ли любой врач сделать такое официальное заключение? Но вот жительница Новобелицы Валентина Видякина не смогла прийти на прием к губернатору. Ее ребенок уже третью неделю тяжело страдает от сильного кашля, при этом никакие антивирусные и антибактериальные препараты не помогают. В день приема у губернатора у малыша резко поднялась температура.

Губернатор Гомельской области Владимир Дворник дал поручение присутствующим должностным лицам тщательно разобраться с ситуацией и ликвидировать все негативные моменты, а также предложил им вместе с представителями общественности немедленно выехать на фабрику и в прилегающие жилые районы.

«Ребята, тут начальство приехало...»

Вместе с мэром Гомеля Петром Кириченко, другими руководителями и активистами на обойную фабрику отправились и журналисты едва ли не всех государственных СМИ Гомеля. Если прежний директор «Гомельобоев», в нарушение решения администрации города и района, отказался пустить представителей общественности на предприятие, то новый директор Андрей Башилов был гораздо гостеприимней.

— Ну как, чувствуете запах?, — «заботливо» спрашивал директор.

Рассказываем все, как есть: на проходной запаха не было. При этом, валивший из заводской трубы дым, хоть и не такой густой как раньше, свидетельствовал — производство работало. Были ли в этот день машины запущены в щадящем режиме, использовались ли при этом наиболее «мягкие» и чистые материалы, мы не знаем. Но проходим дальше. Уже на участке трафаретной печати стоял специфический аромат. Каждый, кто бывал на производстве, знает: заводские цеха вовсе не напоминают оранжерею. Машины виниловых обоев действительно работали, свежее изготовленная продукция без остановки выкатывалась из их чрева. Потом делегация вышла на улицу и ознакомилась с новыми очистными сооружениями. Основу их составляет крупная металлическая конструкция — теплообменник, из которого конденсированные выбросы попадают в специальный пластиковый контейнер. Кстати говоря, проблема утилизации токсичных отходов еще не решена и пока они хранятся на фабрике.

Затем председатель Гомельского горисполкома предложил выехать и в жилой район, по направлению дующего в этот день ветра. Прибываем на улицу Республиканскую. Шел мокрый снег вперемежку с дождем, было очень сыро. Но стойкий химический запах здесь чувствуется вполне отчетливо. Хотя, по словам активистов, и не так сильно как обычно. После пяти минут в горле начинает слегка першить. Пока государственные журналисты снимают официальную часть делегации, мы начинаем стучаться в дома. Никто не открывает, идет рабочий день. На соседней улице Береговой замечаем группу местных жителей, лопатами чистящих снег.

-Ребята, здравствуйте! Тут начальство приехало — расскажете про ваши проблемы? Как вам дышится?

— Конечно, пускай идут сюда.

Бегом возвращаемся к руководителям, приглашаем их послушать мнение людей. Мужчина средних лет распрямляется, опираясь на лопату:

— Есть ли запах? А вы что — сами не чувствуете? Неужели мы — подопытные кролики?

Жителя Береговой бурно поддерживают соседи.

Мы уже начинаем возвращаться, когда видим — к нам спешит, несмотря на непогоду и скользкую дорогу, пожилая женщина. Она опирается на палочку. Просим всех на минуту задержаться. Оказывается, 74-летняя Ольга Николаевна Бычкова, вместе с другими жителями улицы Береговой, давно пыталась привлечь внимание властей к проблеме вредных выбросов. Но, по ее словам, получала лишь ничего не значащие бумаги, заканчивающиеся в конце стандартным предложением «в случае несогласия имеете право обратиться в суд». Мы обращаем внимание государственных журналистов на это мнение случайно встреченных жителей. И просим также вставить их в официальные репортажи. Характер которых, впрочем, не трудно предугадать.





Мэр города просит активистов «воздержаться от митингов», но предлагает руководству фабрики принять все меры к ликвидации выбросов и отчитаться. Представители природоохранного и санитарного ведомства также признают наличие неприятного запаха. Вместе с директором предприятия мы возвращаемся на фабрику послушать о технической стороне проблемы.





Охота на загадочное вещество

Андрей Башилов рассказывает подробности новой технологии. После завершения основного цикла производства виниловых обоев они поступают в так называемый «тоннель», где проводится их сушка при температуре 160-200 градусов по Цельсию. При этом осуществляется испарение растворителей и других веществ. Вот они-то и представляют основную угрозу для здоровья людей, и именно от них надо избавиться. Раньше это делалось в печах дожига. Но теперь пошли по другому пути. Проект новых очистных сооружений разработали на кафедре экологии и энергоэффективности БелГУТа и специалисты БГУ. Принцип ее таков — на выходе газовоздушная смесь охлаждается «сетевой водой» при температуре 40 градусов. Различные летучие вещества при этом должны превращаться в аэрозоль. По словам директора фабрики, содержание опасных веществ при этом уменьшается в 300 раз. После чего конденсат попадает на т.н. «фильтры» из плотного материала, и окончательно оседает.

Некоторые остряки шутят, что в своей основе эта схема напоминает самогонный аппарат. И вспоминают песенку незабвенных Никулина, Вицина и Моргунова из кинофильма «Самогонщики»: «Без каких-нибудь особенных затрат создан этот самогонный аппарат, а приносит он, друзья, доход, между прочим, круглый год...»





Если серьезно, то тут возникает несколько вопросов. Например, почему отказались от печей дожига? Директор утверждает, что такого рода средство очистки не является универсальным. И, например, на ОАО «Ручайка» в Кобрине применяется точно такой же теплообменник. Но вот Елена Давыдова, имеющая два высших образования, химика и медика, считает — метод охлаждения не позволяет улавливать все опасные летучие вещества.

Теплообменник на филиале «Гомельобои» применяется уже достаточно давно. Но ранее он допускал и удушливый тяжелый дым, оседавший на улицах Новобелицы, и превышения по формальдегиду. Однако после того, как по рекомендации лаборатории БелГУТа была уменьшена скорость газвовоздушного потока в 5 раз, эффективность очистки должна возрасти.





Дискуссию вызвало и требование замеров не по 3-6 позициям, как сейчас, а по всему списку вредных веществ, что еще летом и было официально предписано сделать фабрике. В ответах жителям было даже указано, что уже заключен договор с лабораторией «Люкэп» на проведение таких исследований. Но фабрика приступила к работе, не выполнив это предписание. Как выяснилось, в Беларуси нет лаборатории, аккредитованной по такому широкому списку. При этом руководство предприятия продолжает сомневаться в целесообразности замеров всех возможных вредных веществ. Ссылаясь, что их выделение не предусмотрено первоначальным проектом. Правда, тот проект не предусматривал и образование стелющегося по улицам дыма, и едкого запаха, и расстройства здоровья и массовые жалобы гомельчан.

При этом, до сих пор не выявлено и то загадочное вещество, которое вызывает удушливый запах. На фабрике пока только предполагают, что им может быть диизононилфталат и в ближайшее вовремя намереваются получить аккредитацию на его определение. Это вещество в ряде стран ограничено к использованию в игрушках для детей. Эксперты считают, что фталаты могут угнетать половую функцию, вызывать поражение печени, почек и рак, способны накапливаться в организме и особенно опасны для детей. Но при этом диизононилфталат почти лишен запаха.

Источник, имеющий отношение к производству полихлорвинила, пояснил нам:

— Действительно, способ очистки через теплообменник имеет место. Раньше его практиковали в Западной Европе, но сейчас от него уже отказались. Во многом под давлением общества. А в Восточной Европе производства, работавшие по такому методу, просто закрылись. В настоящий момент конденсацию отходов в теплообменниках применяют в Китае. В западноевропейских же странах перешли к очистке через печи дожига, как наиболее эффективному и безопасному способу. С применяемой сейчас на гомельской фабрике системой очистки есть еще одна проблема — утилизация отходов. Но будем объективны — после остановки «Гомельобоев» в результате протестов граждан там последовательно поставили второй теплообменник. И по моим данным, ситуация действительно несколько улучшилась.

Андрей Башилов признает, что проблема все еще существует. Директор фабрики обещает, что дальнейшие меры по ее решению будут проводиться. В частности, планируется усилить «фильтры» — накапливающий конденсат материал, за счет толщины. Также рассматривается вариант перехода на новое, более качественное сырье. Как выяснилось, старый поставщик снабжал фабрику китайскими материалами. Сейчас прорабатываются поставки сырья от фирмы «Фольманн» из Германии. Есть предложения и значительно нарастить фабричную трубу.





12 декабря истекает срок разрешения, выданного контролирующими органами на работу участка виниловых обоев. Жители и активисты все же хотят надеяться, что к этому сроку все технологические процессы будут приведены в безопасное состояние. Таким было и поручение губернатора Гомельской области. Стоит оценить также и определенную открытость, с которой на этот раз власти выслушали гражданских активистов.

В случае же, если необходимые меры приняты не будут, жители намерены и дальше защищать свои законные интересы и право наших детей на безопасную жизнь и здоровье.

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