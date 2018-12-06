Фотофакт: в Гомельском районе столкнулись два авто, водители чудом уцелели

  • 06 декабря 2018, 14:38
  • 577
  • 0


Вчера утром в Гомельском районе не смогли разъехаться Peugeot и Volkswagen. Несмотря на столкновение, водители почти не пострадали.

ДТП произошло на автодороге М-8 «граница РФ-Витебск-Гомель-граница Украины». Женщина за рулем Peugeot не справилась с управлением и выехала на встречку. В этот момент навстречу двигался Volkswagen. Избежать столкновения не удалось, сообщили в УВД.


В результате аварии 36-летняя водитель получила телесные повреждения и была госпитализирована. К счастью, травмы оказались не страшными: после осмотра и оказания медпомощи ее отпустили домой.





gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (24214)

Метки: Авто (6101), Происшествия (13475)

Комментарии правила




Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новое в блогах


Самое читаемое



Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров