Фотофакт: в Гомельском районе столкнулись два авто, водители чудом уцелели

Вчера утром в Гомельском районе не смогли разъехаться Peugeot и Volkswagen. Несмотря на столкновение, водители почти не пострадали.

ДТП произошло на автодороге М-8 «граница РФ-Витебск-Гомель-граница Украины». Женщина за рулем Peugeot не справилась с управлением и выехала на встречку. В этот момент навстречу двигался Volkswagen. Избежать столкновения не удалось, сообщили в УВД.





В результате аварии 36-летняя водитель получила телесные повреждения и была госпитализирована. К счастью, травмы оказались не страшными: после осмотра и оказания медпомощи ее отпустили домой.



