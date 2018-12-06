Украина проводит военные учения, в том числе — в Черниговской области, на границе с Гомельщиной

6 декабря Украина празднует День Вооруженных сил. Но уже неделю в соседней стране проходят военные учения на границе с Беларусью и Россией. Это не в честь праздника — учения проходят в тех регионах, где Украина объявила военное положение.

Причиной для его введения стал инцидент в Керченском проливе в конце ноября, когда Россия обстреляла и задержала три корабля ВМС Украины по обвинению в нарушении границы. Украина назвала захват судов «агрессией», Москва — «очень опасной провокацией».

Военное положение на 30 дней было введено 27 ноября в 10 областях Украины — Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской, а также во внутренних водах Азово-Керченского пролива.





Уже на следующий день президент Украины отправился в Черниговскую область на учения.

«Если не будет открытой российской агрессии и прорыва, в первую очередь мы должны держать оружие наготове на территории Донецкой, Запорожской областей, у побережья Азовского моря. Для чего? Потому что они хотят соединить оккупированный Крым и оккупированную часть на востоке нашего государства. Мы уже имеем другую армию, другую сплоченную нацию, и мы это не позволим сделать», — заявил Петр Порошенко во время встречи с местными жителями.





1 декабря, во время посещения авиабазы Васильково под Киевом, президент Украины озвучил данные о российских войсках вблизи Украины, полученные от спецслужб.

«В целом вокруг Украины, вдоль государственной границы, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым развернута наземная группировка общей численностью более 80 000 военнослужащих, около 1400 артиллерийских систем и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2300 боевых бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов, — подчеркнул он. — В акваториях Черного, Азовского, Эгейского морей выполняют задания более 80 кораблей и 8 подводных лодок, в том числе ударных — 23 корабля и 6 подводных лодок».









Учения в Черниговской области, которая на севере граничит с Беларусью и Россией, стартовали 28 ноября и завершились сегодня, 5 декабря.

Бригадные тактические учения с боевой стрельбой и с привлечением подразделений Воздушных войск, армейской авиации и подразделений оперативного обеспечения на полигоне «Север» в Черниговской области прошли 3 декабря.





Кроме президента Украины Петра Порошенко, за действиями украинских военных следили командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил США в Европе Кристофер Каволи и командующий Сухопутными войсками канадской армии Жан-Марк Лантье.









Учения проходят также и в Житомирской области, которая имеет внешнюю границу только с Гомельской областью, — ее протяженность составляет 280 километров. Сегодня там прошли практические занятия по тактической подготовке одного из танковых подразделений десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, а 6 декабря состоится проверка готовности соединений и воинских частей, на которой ждут высшее военно-политическое руководство страны.









В Украине идут не только учения, но и испытания — 5 декабря на острове Змеином в Черном море прошли запуски новой крылатой противокорабельной ракеты «Нептун» и модернизированных на предприятиях ОПК Украины зенитно-ракетных комплексов С-125.

«Задача, которая была поставлена ​​сегодня для крылатых ракет, — проверка на дальность и точность поражения надводных целей», — заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, добавив, что цель была уничтожена на расстоянии 280 километров.

Он также добавил, что модернизированные С-125 доказали свою эффективность. По его словам, модернизированные комплексы способны обеспечить надежную защиту от агрессии как с воздуха, так и с моря, и значительно усилят береговую оборону Черноморского и Азовского побережья Украины.





Вечером 5 декабря Петр Порошенко накануне дня ВСУ вручал награды украинским солдатам. «Менее чем за пять лет в Украине построили армию, возможно, одну из самых сильных в Европе, и остановили российского агрессора», — отметил он в своей речи.

Он также добавил, что ВСУ Украины приближаются к стандартам НАТО, и высоко оценил те военные учения, которым был свидетелем. При этом он призвал украинских солдат не расслабляться в условиях резкого роста риска наземной широкомасштабной военной агрессии: «Нам надо и порох сухим держать, и оружие наготове».