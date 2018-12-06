Весь мир этих торопыжек — чистые кроватки, несколько игрушек и нежные руки работающих здесь женщин. По воле судьбы часть своей жизни эти крохи проводят в инфекционном отделении № 1 Гомельской областной детской клинической больницы.

Здесь есть особый пост для детишек-отказничков в возрасте до двух лет. Время их пребывания в больничных стенах — от считанных дней до нескольких месяцев. С недавнего времени в рамках уникального проекта Красного Креста «Няня вместо мамы» заботиться о малышах медикам помогает няня Ольга Грицкевич.

Первых слов не услышала мама. Им порадовались чужие тёти

Судьбе этих ребят не позавидуешь. У всех них есть мамы и папы, но далеко не все получают родительское тепло и ласку. Это детишки, которых изъяли у родителей согласно Декрету № 18. Пока решается дальнейшее будущее крох, и органы опеки, и юристы разбираются в деталях, медики становятся для них самыми родными людьми.

На посту две палаты. Одна для заболевших деток — они сюда поступают из Гомельского областного дома ребёнка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики. Вторая палата для здоровых — отказничков. В каждой — по четыре кроватки. Почти всегда они заняты.





Обстановка, как и в любой больнице — стерильна и лаконична: аккуратно застеленные кроватки, игрушки и погремушки, умывальники и пеленальные столики — ничего лишнего. Кормление по часам, сон — по необходимости. Сегодня в одной палате — четверо деток, в другой, там, где находятся приболевшие — трое. Самым маленьким крошкам по пять месяцев от роду, самому старшему, Артёму*, год и три месяца. Недавно мальчик произнёс свои первые слова. Здесь, в больничных стенах. Их не услышала родная мама. Им порадовались чужие тёти — медики.

Рядом с Тёминым спальным местом находится кроватка Кати*. Она здесь завсегдатай. Почти с рождения. В четвёртый или пятый раз поступает — врачи точно и не припомнят. Всякий раз органы опеки дают маме шанс опомниться. И всякий раз через какое-то время Катя оказывается здесь. Сейчас ждёт оформления в дом ребёнка. Смотрит на нас грустным, полным необъяснимой внутренней пустоты взглядом. С надеждой и тоской.

Когда мамам не до детей, медикам — не до сна

Нахождение в больнице детишек для родителей бесплатно. Но как только органы опеки и попечительства принимают решение определить малыша в дом ребёнка, с горе-мам и пап начинают производить вычеты. Тех, кто не работает, стараются трудоустроить. Некоторые даже на время бросают пить, колоться. Навещают детей. Говорят, что их очень любят и обязательно заберут.





— Через этот пост пролились реки слёз, — говорит заведующая отделением Валентина Самцова.

И не только родительских. Сердца медиков, бывает, разрываются лишь от одной мысли, какая судьба ждёт этих ребят. Ведь часто, как в случае Кати, детки сюда возвращаются снова и снова. И таких немало. Каждый случай уникален и трогателен. Каждого ребёночка жалко. Круглые сутки медсёстры и санитарочки их кормят, моют, меняют подгузники, вытирают носы, делают уколы, нянчат и укладывают спать. Привыкают к ним, как к своим. Стараются подарить им абсолютное счастье.

Лечащий врач малышей — Людмила Кривицкая, доцент кафедры педиатрии. Опытный доктор, многие годы заведовала этим отделением. Сейчас совмещает работу здесь и на кафедре. А медсестра Валентина Гусарева в этом отделении уже 36 лет. Пришла сюда прямо с медучилища, ещё девятнадцатилетней девчонкой. Говорит — здесь задержится только тот, кто по-настоящему любит детей.

С недавних пор медперсоналу помогает няня Ольга Грицкевич.





Пять дней в неделю с утра до вечера женщина отдаёт себя целиком крохам в рамках уникального проекта Красного Креста «Няня вместо мамы». Всего за четыре месяца работы стала незаменимой. Медики со всего отделения собираются здесь каждое утро — посмотреть, как дети встречают свою любимую няню. Столько неприкрытого восторга и детской радости вряд ли где увидишь. Медработники говорят — это все дети Ольги Ивановны.

— Она у нас недавно, а, кажется, — всю жизнь, душой и всем сердцем прикипела к детям, — говорит Валентина Самцова. — Знает все их повадки, характер. Ребята понимают её с полуслова.

Дать, чего нет. Научить, чему не научили

Первая няня в Беларуси начала работать в 2015 году в Гродно. Сейчас проект Красного Креста распространился на всю республику. В рамках его не только трудоустраиваются няни для помощи медикам, но и предоставляются памперсы, игрушки, детская одежда, уходовые средства. По словам специалиста службы сестёр милосердия Гомельской областной организации БОКК Елены Тимошенко в нашем регионе на сегодня трудятся пять нянь. Из них две в Гомеле — наша героиня Ольга Ивановна и недавно приступившая к своим обязанностям няня в Гомельской областной детской клинической больнице.

Работа эта не из лёгких. Приходит няня к половине девятого, уходит в пять вечера. Не присядет. Не оставит без внимания. Капризничает малыш? Успокоит. Описался? Поменяет подгузник. Уронил игрушку? Помоет, подаст и вместе с крохой поиграется.

— Утром едва успеваю зайти, руки помыть, а их глазки уже меня ищут, и начинается... каждого обнять, каждого пожалеть, — улыбается Ольга Ивановна. — А увидели бутылочки, ложечки и ротики дружно открыли. Они все мои любимчики. Эти детки обделены вниманием, и я хочу им дать то, чего у них нет — материнскую ласку.





Ольга Ивановна вырастила сына и дочь, у неё двое внуков. Сорок лет женщина проработала в отделе кадров строительного треста. Говорит, все эти годы ходила на работу ради заработка, теперь — ради удовольствия. О проекте Красного Креста узнала через интернет, решила попробовать.

Тем более что всю свою жизнь мечтала работать с детьми. Особенно с теми, кому не хватает материнской заботы.

Её мечта сбылась. Как впрочем, и всех, кто трудится в этих стенах. Женщины говорят, их сердца спокойны, когда детки чистенькие, когда выздоравливают. Когда детей навещают мамы и папы. И забирают их домой. Когда здесь, в больнице, они учатся сидеть, стоять, ходить и произносить первое слово. Вряд ли эти дети вспомнят женщин, на какое-то время заменивших им маму. Но эти женщины помнят каждого из них.

*Имена детей изменены по этическим соображениям