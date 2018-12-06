«Никаких традиционных блюд, моя семья предпочитает японскую кухню на Новый год!» Что будут готовить на праздничный стол повара гомельских ресторанов?

«Сильные новости» совместно с онлайн сервисом по доставке еды mg-dostavka.by разработали серию новогодних и очень аппетитных материалов, в которых шеф-повара гомельских кафе расскажут, что они будут готовить на новогодний стол, а также поделятся простыми рецептами праздничных блюд. Приятного аппетита!

Сегодня о новогоднем столе с японскими блюдами и рецептами свиных медальонов расскажут повара службы доставки еды Yummy.

Анастасия, повар-сушист







«Обычно каждый год новый год мы отмечаем всей семьей. Готовим мясные блюда, закуски, салаты. Скорее всего, в этом году приготовим еще ролы, суши и нигири. Мои домашние любят японскую и восточную кухню, поэтому я и стараюсь готовить для них любимые блюда. Что касается традиционной новогодней кухни, то у нас не принято делать оливье или селедку под шубой. Мы любим что-то более оригинальное, например, греческий салат.

На новый год будем готовить „филадельфию“, „калифорнию“ и запеченные ролы. К слову, эти ролы самые популярные также среди наших клиентов: в них очень чувствуется рыба и сливочный сыр. Смешивать множество вкусов мои „домашние“ не любят, мы предпочитаем боле простые варианты японской кухни.





Если вы хотите отойти от традиционных новогодних блюд, то рекомендую вам обратиться к японской кухне и украсить стол запеченными роллами. Делать их очень легко: перемешайте майонез с мелко потертым сыром (например, моцарелой) до образования однородной консистенции. Сделайте ролл (можно самый простой из риса, рыбы и нори), разрежьте его на восемь частей и добавьте на каждую часть сверху смесь из сыра и майонеза. Отправьте ролы в разогретую духовку на десять минут. Необычное, но очень простое и вкусное блюдо украсит ваш стол. Можете также добавить на роллы немного красной икры, дабы создать праздничную атмосферу! Приятного аппетита!»

Алексей, пиццмейкер







«Каждый раз я встречаю новый год со своей семьей. Мы обычно готовим стандартный набор: картошечка, запеченная курица и салат оливье. В этом году наша семья пополнилась еще на одного человечка, поэтому будем делать более легкие блюда (жене еще нельзя жирные блюда). Картошку мы запекаем в рукаве со специями, а курицу маринуем сперва в сметане с чесноком и специями, а потом в стеклянной форме с закрытой крышкой отправляем в духовку минут на сорок. Получается вкусно и просто!

Вообще на кухне дома я всегда импровизирую. Все что есть в холодильнике, то и пускаю в ход. Например, периодически готовлю итальянскую пасту по очень простому рецепту. Берем макароны твердых сортов, варим их до полуготовности — al dente, как говорят итальянцы. Обжариваем лук и бекон до золотистой корочки, высыпаем в сковороду макароны, добавляем специи (орегано или базилик для придания аромата) и выкладываем на тарелку, вбивая в серединку яичный желток. Все!

Поскольку наступающий год — год свиньи, можно приготовить на праздничный стол медальоны по итальянскому рецепту. Свиную вырезку, разрезанную на небольшие части, выкладываем на противень с оливковым маслом. Посыпаем медальоны солью, перцем и орегано. Можно добавить для цвета паприку. Запекаем минут тридцать при 230 градусах в духовке. Получается вкусно и празднично! Думаю, в этом году приготовлю это блюдо. Удачи в ваших кухонных экспериментах!»

Напоминаем, что заказать доставку пиццы и суши в Yummy, а также в более чем 20-ти других кафе и ресторанов Гомеля можно с помощью очень удобного мобильного приложения mg-dostavka, которое можно установить на свой смартфон, нажав тут http://goo.gl/L4y4fK.