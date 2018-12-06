«С открытым сердцем, рюкзаком и с 200$ в кармане». Рассказ Артема из Гомеля, который бесплатно проехал 20 тысяч километров в направлении Китая — фото

Мечтал стать инженером-конструктором, но что-то пошло не так. Артем Баредов из Гомеля сейчас движется по направлению в Китай, оставив за собой 20 тысяч километров пути. И когда удается подключиться к Wi-Fi, рассказывает «Сильным новостям» как переехать из родного города в Питер, вырасти по карьерной лестнице, а потом просто сбежать с одним рюкзаком вслед за мечтой.

Артем родился и вырос в Гомеле. Свое детство считает счастливым, ведь оно прошло без телефонов и компьютеров. Прекрасное начало 90-х, дефицит всего и везде, благодаря которому поколение нынешних тридцатилетних людей стали последними, игравшими в прятки всем двором.

«Мой авантюризм приводил людей в замешательство, а я всегда старался делать то, что интересно, и сидение на одном месте точно не входило в этот список. Закончил „Политех“ инженером-конструктором, но по специальности так и не работал. Я понимал, что сидеть днями за компьютером с 8 до 17 пять дней в неделю — это не для меня. Но при этом, я ни на секунду не пожалел, что провёл „золотые“ годы в университете, где моя студенческая жизнь была наполнена яркими красками и приключениями. Универ развил во мне творческого человека, научил смотреть на мир по-другому.

Уже после второго курса я с двумя старшими сокурсниками отправился в свое первое увлекательное путешествие — автостопом в Крым. Это были очень яркие и насыщенные моменты, после чего я понял, что открывать для себя новые места, людей и культуру, мне приносит огромное удовольствие».







Еще будучи студентом дневного отделения, будущий авантюрист совмещал учёбу с работой официантом в «Чисто пивном ресторане». В детстве, когда все мечтали быть докторами, пожарными или ветеринарами, Артем хотел быть путешественником. С удовольствием смотрел передачи о путешествиях и представлял себя в этих красивейший местах. Эти мечты со временем переросли в цели, с точным представлением «где?» и «что я хочу посмотреть?». На данный момент в планах у гомельчанина как минимум 50 стран, которые необходимо посетить.

«Однажды, съездив в Питер автостопом в далёком 2009, понял, что этот город подходит мне для жизни. Ритм, люди и атмосфера сделали своё. По окончании университета и службы в армии я уехал в любимый город, чему очень рад. В российской трудовой книжке у меня записей больше, чем в белоруской. Начинал официантом, потом был мерчендайзером, торговым представителем, прорабом на строительном участке, столяром. Самое классное место работы — ресторан, где я бегал с подносом, а потом стал главным пивоваром. Я люблю вкусное пиво, а когда мне довелось его варить, я просто вкладывал в этот процесс всю душу и на выходе получался очень хороший продукт.

Казалось бы, работа мечты, свободный график, сам решаешь, когда и что тебе делать, но дух авантюризма мне не давал покоя. Я всегда получал удовольствие от работы, везде находил плюсы, но понимал, что моя мечта от этого ближе не становится. Было ощущение, что я упускаю эту возможность — быть по-настоящему счастливым».







Как и все мечтатели, Артем стал откладывать деньги на путешествия, чтобы воплотить свою цель в жизнь. Страна, в которую он хотел попасть в первую очередь — Индия. Она манила его больше 10 лет. После поездки в Индию, была Грузия.

«Путешествуя по Грузии, я получил огромное удовольствие от природы, кухни и гостеприимства местных жителей. И именно там мне пришла мысль, что вот оно счастье и тот самый момент, чтобы реализовать, пусть и частично, цель увидеть мир без фильтров. После трёх недель пребывания в Грузии я отправился в Турцию на месяц. Вернувшись в Грузию, у меня в голове уже сформировался маршрут дальнейшего путешествия. Из Грузии я отправился в Азербайджан, после на пароме переплыл Каспийское море, проехал весь Казахстан автостопом, добрался до Китая. Страна, которая для меня раньше была какой-то недостижимой, таинственной и закрытой».







К слову, все вышеперечисленные страны для белорусов безвизовые, но на определённый срок пребывания.

Определенный маршрут у Артема есть, он прокладывает его не только в голове, но и в блокноте, но раскрывать конечную точку не собирается. Говорит, ведь должна же быть интрига.

«Мои друзья и близкие, которые меня поддерживают, наблюдают за моими передвижениями по карте и с интересом ждут новых городов и стран. Я уже три месяца в путешествии и не было двух одинаковых дней, каждый день приносит новые открытия и хорошие приключения. Я познакомился с новыми видами транспорта: двухэтажный поезд, грузовой паром через Каспийское море, спальный автобус в Китае. В основном я путешествую автостопом и на данный момент уже проехал более 20 000 км — бесплатно. В дороге меня могут угостить вкусным обедом, иногда и в гости на ночлег пригласить. Стараюсь ночевать через каучсёрфинг или, если позволяет погода, то в палатке. Как поётся в одной песни: «Дорога — это маленькая жизнь».







Артем проживает в пути невероятное количество интересных событий — некоторые за годы меньше проживают. Он считает, что уже никогда не будет прежним, ведь в путешествии человек перезагружается, по-другому начинает смотреть на обычные вещи, ценить каждый прожитый день.

«Когда ты открываешь мир самостоятельно, а не через ящик, то у тебя зачастую полностью меняются взгляды на происходящее, разрушаются стереотипы, навязанные массмедиа. И я понял, что мир намного проще и добрее. Да, безусловно, у меня есть планы на семью и детей, и на дачу в придачу. У меня есть давнишняя мечта — встретить Новый год под пальмой и в гавайских шортах. Моё главные правила в жизни: делать всё по совести, нести добро и открываться этому миру. Я это очень хорошо на себе проверил и научился за время путешествия материализовать свои самые заветные желания».







За это путешествие Артем не только открыл для новые места, но и начал реализовывать несколько бизнес-планов, уже достиг договорённостей с некоторыми предпринимателями из разных стран. Так что по возвращению из путешествия, ему точно будет чем заняться. А для тех, кто сейчас читает историю гомельчанина-путешественника по ту сторону экрана, и до сих пор не может решиться на подобного рода приключения, кого терзают сомнения, что путешествие это дорого, Артем рассказывает следующее:

«Свой путь я начал из Москвы с открытым сердцем, рюкзаком и с 200$ в кармане. За это время мне довелось пройти более 400 километров пешком, проехать 8000 километров автостопом, 1300 километров на общественном транспорте. Я познакомился со 150 абсолютно уникальными людьми из 12 различных стран, побывал в 50 городах, из 70 суток путешествия 35 я ночевал в палатке, в которой я спал то возле трассы в горах Грузии, промокая под дождем, то в центральном парке Баку, то на берегу Средиземного моря в Антальи. Я ехал в багажнике пикапа, на тракторе, в Mersedes SLK, самостоятельно вел машину в Турции, оберегая права человека, который изрядно принял на грудь. Собирая виноград в Кахетии, я по-настоящему прочувствовал, что значит грузинское гостеприимство и национальная кухня. Побывал в Анкаре, Стамбуле и Антальи, где довелось поработать на берегу продавцом мороженного и кукурузы. Я понял насколько простым, интересным и достаточно бюджетным может быть путешествие, несмотря на границы и языковые барьеры.







Следуя по дороге жизни, я часто помогал и продолжаю помогать людям вокруг. При этом ничего не жду и не прошу взамен. Уже побывав в Грузии, Турции, Азербайджане и Казахстане, переплыв Каспийское море на пароме, я понимаю, что не могу останавливаться. И впереди меня ждет большая дорога по Китаю!»

Следить за передвижениями гомельчанина-авантюриста можно в Instagram: artbar_89

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