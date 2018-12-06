Приложение, которое поможет заказать автомобиль быстро и недорого

Как сократить расходы на поездки и ускорить подачу машины, что нужно сделать, чтобы вернуть забытые вещи или заказать авто знакомому — все это в обзоре приложения сервиса «Максим».

«Максим» является международным сервисом и оказывает услуги в Беларуси и еще 15 странах мира. В Гомеле компания начала работать в ноябре 2018 года и предложила жителям честные цены и удобные способы заказа автомобилей: по телефону 70-03, на сайте taximaxim.by и через приложение «Максим».

Приложение — самый быстрый способ вызвать автомобиль. Благодаря широкому функционалу процесс создания заказа занимает всего пару секунд. Вот некоторые из его возможностей, которые будут полезны пользователям каждый день.

1. Премиальная программа

С приложением можно экономить на поездках, участвуя в премиальной программе. Пользователи приглашают друзей сделать заказ через мобильный сервис и получают премию для оплаты поездок.

В разделе «Ввести промокод» в меню приложения у каждого пользователя есть персональный промокод. Им можно поделиться с помощью соцсетей, мессенджеров, SMS, email или любым другим удобным способом. Получателю придет приглашение установить «Максим» и ввести полученный промокод. За каждого, кто примет приглашение и совершит не менее трех поездок за 90 дней, на счет пользователя будет зачислено 4 премиальных рубля. Новый пользователь получит такую же сумму. Премию можно копить и оплачивать ей до 30% стоимости поездки.

Читателям портала, впервые установившим приложение, сервис «Максим» также дарит 4 премиальных рубля на поездку по промокоду GTD.

2. Фиксированная цена

Приложение заранее рассчитывает стоимость поездки по указанному маршруту. Цена поездки начинается от одного рубля. Она не зависит от дорожной ситуации и не изменится, если автомобиль попадет в пробку. Пользователь точно знает, сколько нужно заплатить, и может планировать расходы на транспортные услуги.

3. Выбор времени прибытия автомобиля

Машину можно вызвать на текущее время или сделать предварительный заказ без доплаты. Максимальный срок — за шесть дней до предполагаемой поездки. Функция удобна для командировок, путешествий или когда нужно, чтобы водитель приехал точно к назначенному времени.

4. Ускорить поиск водителя

Когда нужно уехать срочно, в приложении можно самостоятельно увеличить стоимость поездки. Это поможет сделать заказ более привлекательным, а значит, водитель выполнит его в первую очередь. Повысить стоимость можно в пожеланиях к заказу или на экране активного заказа, нажав кнопку «Ускорить поиск».

5. Заказать машину для знакомого

В приложении можно создать заказ для другого человека. Функция пригодится, когда нужно выручить друга, встретить гостей из другого города или просто проявить заботу. Для того чтобы воспользоваться опцией, в пожеланиях к заказу следует указать номер человека, для которого создан заказ — оповещения будут приходить на него. Теперь не придется передавать информацию о том, когда и какой автомобиль приедет.

6. Движение автомобиля на карте

На экране активного заказа отображается местоположение машины в реальном времени и маршрут поездки. Это помогает видеть, где едет назначенный автомобиль, следить, в каком направлении движется водитель, сколько осталось до места назначения. Благодаря этой функции пассажиры уверены, что поездка проходит благополучно.

7. Чат с водителем

Если нужно связаться с водителем, то можно написать ему в чате. Функция выручает, если требуется что-то уточнить, найти автомобиль на парковке или вернуть оставленные в машине вещи.

8. История поездок

В истории поездок отображаются все заказы пользователя независимо от способа создания. Пользователи могут повторять маршруты в два касания и создавать заказы в обратном направлении. Также функция позволяет контролировать расходы на транспортные услуги.

9. Электронная квитанция

На e-mail можно получить электронную квитанцию о поездке. В ней содержится подробная информация о заказе: дата, время, маршрут, километраж и тариф. Отправить запрос на получение квитанции можно на экране завершенной поездки или выбрав нужный заказ в истории. При необходимости ее можно распечатать. Функция полезна для тех, кому нужно подтвердить поездку по определенному маршруту или отследить свои расходы на поездки.

Все больше людей по всему миру выбирают «Максим» для повседневных поездок по городу или междугородним маршрутам. Скачать приложение можно в официальных маркетах Android, iOS и Windows Phone или на сайте taximaximapp.com. Пора ехать!