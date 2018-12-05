«Все деньги брал в долг». Экс-глава Гомельского райисполкома Александр Ситница дал показания в суде

В суде Центрального района Гомеля продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего председателя Гомельского райисполкома Александра Ситницы.

48-летний экс-руководитель обвиняется в получении взятки и превышении служебных полномочий. Сегодня начался допрос обвиняемого. И его версия, несмотря на то, что вину свою он признал, отличается от той, которую вчера озвучил прокурор.

Итак, по версии гособвинения, Ситница, занимая должность председателя райисполкома, лоббировал интересы частных фирм, руководители которых впоследствии благодарили его за такое покровительство.

Так, например, Ситница якобы обслуживал на СТО за счет фирмы личный Mitsubishi Pajero, отремонтировал квартиру тещи и свою, строил баню с верандой на дачном участке жены.

Потерпевшими по уголовному делу признаны директор ОАО «Комбинат «Восток» (сейчас — директор Гомельского мясокомбината), директор КСУП «Урицкое», а также замдиректора гомельской птицефабрики.





«Хотел убить двух зайцев — привести в порядок землю и создать рабочие места в районе»

— Какие отношения у вас с Ковалевым? (руководитель коммерческой структуры, которой, по версии следствия, Ситница оказывал покровительство. — Прим. TUT.BY), — интересуется прокурор.

— С 2016 года мы поддерживаем дружеские отношения, в гости ходим, вместе проводим время.

— Ковалев обращался к вам с просьбами?

— Обращался с просьбой по выделению земельного участка для создания производственной базы для переработки отходов и вторсырья. Это было летом прошлого года. Я ему предложил участок недалеко от деревни Михальки, где бывшая звероферма. Но с одним условием — снести бывшее здание зверофермы и навести на той земле порядок.

Земля принадлежала КСУП «Урицкое», много лет уже не использовалась и руководство предприятия было не против ее передачи. Кроме этого, на ней находились полуразрушенные старые здания зверофермы, местность заросла кустарниками и растительностью, рассказывает Ситница.

— Может Саханков (руководитель КСУП «Урицкое». — Прим. TUT.BY) хотел вовлечь эти земли в оборот? — спрашивает адвокат обвиняемого.

— Нет. Бальность там очень низкая. И это большие затраты. Нужно было все снести, плюс утилизировать. Это очень большие деньги. Думаю, миллионов 500 надо было.

— Да больше, раза в три больше, — поправляют бывшего руководителя присутствующие в зале суда потерпевшие директора предприятий района. К слову, они на протяжении всего процесса всячески поддерживали жестами и взглядами Ситницу — редкие отношения в суде между обвиняемым и потерпевшими.

— Вы были заинтересованы лично в передаче участка Ковалеву? — спрашивает защитник.

— Я просто хотел одним махом как руководитель убить двух зайцев — привести в порядок землю и создать рабочие места в районе.

— Вам предлагал Ковалев деньги за то, что вы передали ему эту землю?

— Нет. И, я думаю, это глупо предлагать деньги за то, что и так можно получить бесплатно.

— Почему именно этот участок решили выделить Ковалеву? — задает вопрос прокурор.

— Он хотел возле Залипья, но я отказал, там сельхозземли, напротив бывшей птицефабрики, но там близость с городом и санитарные нормы будут нарушены. Можно было выделить участок и другой. Но я именно хотел не только выделить участок, но и навести на нем порядок.

— Вы свое обвинение читали? — вдруг задает вопрос судья. — Вчера вы сказали, что свою вину полностью признаете. Вот мы начинаем разбирать первый эпизод, где вам вменяется, что вы, используя свое должностное служебное положение, давали незаконные указания Саханкову явно выходящие за пределы ваших полномочий, в том числе довлели над ним и добивались в интересах Ковалева нужного ему участка, лоббируя интересы последнего, с целью получения от него взятки. Но сейчас вы говорите совсем другое. Поэтому хочу спросить — вы признаете свою вину по данному эпизоду обвинения?

— Я рассказал, как было.

— А вину признаете по эпизоду?

— Скорее всего, нет.

«Надо знать Кобрусева, ему давать указания я не могу»

Следующий эпизод датирован летом 2017 года.

Директор КСУП «Брилево» Аркадий Кобрусев планировал уложить асфальт возле нового овощехранилища. ДРСУ, куда он обратился, запросило сумму, которая директора не устроила. И тогда Ситница предложил Кобрусеву фирму Ковалева.

— Почему предложили именно его?

— В районе асфальт больше никто не кладет.

— Вам Ковалев за то, что вы его свели с Кобрусевым, обещал какие-то вознаграждения?

— Нет.

— Передавал ли вам в последующем их?

— Единственное, что я просил его, это выполнить работы, когда они сроки срывали.

— Признаете ли вы вину по данному эпизоду? Предъявленное обвинение, что действовали с целью получения взятки?

— С целью получения взятки — нет. Я признаю факт, что я их свел, а дальше они сами договаривались.

— Вам вменяется в вину что вы дали подчиненному вам директору Кобрусеву указания о сотрудничестве с ООО «Асток»...

— Я не давал Кобрусеву указания. Надо знать Кобрусева — это самый заслуженный человек в области, и ему указания давать я не могу, — улыбается Ситница.

«Сказали, что сроки горят»

В следующем эпизоде снова фигурирует фирма Ковалева. У нее на субподряде работала организация коммунальной формы собственности района — «Гомельинвест». Для перевозки крупногабаритных грузов ей понадобился манипулятор.

— Сказали, что сроки горят. Я позвонил директору Кореневской экспериментальной базы и спросил, может ли он дать. Он согласился.

— Интерес вы в этом плане имели какой -то? И был ли причинен экспериментальной базе вред за те дни, когда моникулятор работал на «Гомельинвест»? — уточняет адвокат

— Я помогал предприятию, чтобы не было простоя. Вред? Директор экспериментальной базы не жаловался.

— Вот вы говорите, что действовали в интересах предприятия района. Но ведь оно тогда вело работы на территории даже не вашего района, а где-то под Хойниками, — говорит судья.

— Какая разница, где они работали? Это наше предприятие и главное, чтобы его работники получали зарплату нормальную, чтобы не было простоев.





Следующий эпизод связан с перепланировкой квартиры, которую Ситница помог ускорить.

— Ковалев купил для сотрудника своей фирмы квартиру. Обратился ко мне, что хотят сделать перепланировку и побыстрее. Я сказал, чтобы человек подъехал и мы все вопросы в рамках закона решим. Парень подъехал, я вызвал специалиста. Она объяснила, что это все займет около месяца. Но если сам собираешь и приносишь документы в отдел, тогда решение принимается в течение 10 дней. Это все в рамках закона. На что человек сказал, что сам привезет документы, чтобы быстрее вопрос решился.

— Я так понимаю, тут основное нарушение, что слишком рано приняли решение, надо было потянуть, — иронизирует адвокат Ситницы. — Возможно, нарушения все-таки были, может документы тот парень не все донес?

— Я скажу так. Прокуратура района очень контролирует работу нашу и принимать от населения какие-то документы в нарушение законодательства никто бы не стал.

«Все деньги брал в долг»

В сентябре 2017 года Ситница купил подержанный Mitsubishi Pajero. У прокурора возник вопрос, почему авто на учет ставил приятель председателя: «Я был занят, куда-то уезжал».

Также Ситница не скрывал, что Ковалев затем помогал ему материально и в других вопросах. Но обвиняемый уверяет — все деньги брал в долг.

— Как вы собирались отдавать долги?

— Собирался продать квартиру в Речице, в которой проживал, когда работал там.

В конце экс-председатель признает — надо было, несмотря на дружбу, задокументировать эти денежные отношения, тогда бы, возможно, у правоохранителей не возникло вопросов.

— Если я дал усомниться в своей порядочности правоохранительным органам, то не в праве был брать у него эти деньги, хоть он и друг. Но корысти я никакой не имел. Да и ему глупо было платить мне такие деньги за то, что можно было получить бесплатно, обратившись в исполком.





Следующее заседание суда состоится 12 декабря, на нем допрос обвиняемого будет продолжен.

Напомним, в середине апреля председатель Гомельского райисполкома Александр Ситница неожиданно для всех исчез. Никто из коллег и подчиненных главы района так и не смог ответить, где находится чиновник, а его телефон был отключен.

Через какое-то время с официального сайта райисполкома из графы «Руководство» пропала и его фамилия. В облисполкоме прокомментировали: «Александр Ситница освобожден от занимаемой должности за прогулы».

Позже, в МВД сообщили, что его нашли и задержали в России, далее он был помещен в СИЗО.

Александр Ситница возглавлял Гомельский райисполком с 2009 года.