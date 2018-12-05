Гомельчанин, врезавшийся на проспекте Речицком в служебный автомобиль вчера ночью, был пьян

  • 05 декабря 2018, 16:13
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Как сообщали ранее, вчера около трех часов ночи автомобиль Fiat Tempra врезался на городской магистрали в служебный грузовик ГАЗ-54. Тот находился на середине дороги, шел ремонт контактной троллейбусной сети. Об этом предупреждали сигнализация, маячки, расставленные конусы.

— Водитель легковушки 1999 года рождения, предварительно — с признаками алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением. Произошло столкновение со служебным грузовиком, — рассказала о произошедшем официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

Чтобы извлечь водителя и его пассажира из вдребезги разбитой иномарки, потребовалась помощь спасателей. Они деблокировали пострадавших. Обоих с серьезными травмами доставили в реанимацию Гомельской областной клинической больницы. Сдавление грудной клетки получил и водитель грузовика, которого также доставили в медучреждение, затем после осмотра и оказания помощи отпустили домой.

По факту произошедшего проводится проверка, возбуждено уголовное дело.




СБ - Беларусь Сегодня
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Места: Гомель (24202)

Метки: Авто (6095), Криминал (11045)

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