Гомельчанин, врезавшийся на проспекте Речицком в служебный автомобиль вчера ночью, был пьян

Как сообщали ранее, вчера около трех часов ночи автомобиль Fiat Tempra врезался на городской магистрали в служебный грузовик ГАЗ-54. Тот находился на середине дороги, шел ремонт контактной троллейбусной сети. Об этом предупреждали сигнализация, маячки, расставленные конусы.

— Водитель легковушки 1999 года рождения, предварительно — с признаками алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением. Произошло столкновение со служебным грузовиком, — рассказала о произошедшем официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

Чтобы извлечь водителя и его пассажира из вдребезги разбитой иномарки, потребовалась помощь спасателей. Они деблокировали пострадавших. Обоих с серьезными травмами доставили в реанимацию Гомельской областной клинической больницы. Сдавление грудной клетки получил и водитель грузовика, которого также доставили в медучреждение, затем после осмотра и оказания помощи отпустили домой.

По факту произошедшего проводится проверка, возбуждено уголовное дело.