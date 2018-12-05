Полесский радиационно-биологический заповедник откроют для посещений?

«Давно хотел съездить в белорусскую часть зоны отчуждения, но знал, что обычным людям туда не попасть. А вчера мой коллега прочитал в интернете, что скоро откроют заповедник для туристов. Правда ли это?» — с таким вопросом дозвонился в редакцию «Сельской газеты » Юрий Николаевич из Столинского района.

Белорусская часть зоны отчуждения находится на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Попасть туда было действительно сложно — граждане, не связанные с научными исследованиями, журналистикой или международными организациями, имели допуск туда только во время Радуницы или по каким-то сверхважным поводам. А за незаконное проникновение в заповедник можно было получить штраф — от 10 до 50 базовых величин.

Однако сейчас ситуация изменилась. Заместитель директора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника по научной работе Максим Кудин прокомментировал «СГ»:

— 6 ноября этого года вступил в силу Указ № 431 о деятельности нашего заповедника. Теперь расширились возможности его посещения. 24 ноября на территории побывала первая организованная группа. Весь следующий год пройдет в экспериментальном режиме: сотрудники заповедника будут дорабатывать маршруты, поэтому большого количества посещений ждать не стоит.

Максим Владимирович объясняет: желающему побывать в белорусской части зоны отчуждения (самостоятельно или в составе группы) нужно написать заявление в Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Вместе с ним подаются паспортные данные посетителей. Организация выписывает бесплатный пропуск в Полесский заповедник. Но дальше необходимо оплатить несколько сборов:

— Следует понимать, что никто не даст людям ходить по заповеднику самостоятельно. Поэтому нашим гостям нужно заплатить за предоставленный транспорт (на личном авто вас туда никто не пустит) и его последующую дезактивацию, а также за услуги сопровождающего сотрудника.

Для иностранцев схема такая же, только вдобавок к пропуску в заповедник нужно заказывать пропуск на посещение приграничной территории у Погранкомитета. Стоит это 0,4 базовых.

Несмотря на то, что специалисты разработали несколько маршрутов по минимально загрязненным территориям, какую-то дозу радиации люди получат в любом случае. А безопасных доз не бывает в принципе. Поэтому средства защиты и дозиметрический контроль обязательны!

Если человек согласен подвергнуть свою жизнь возможному риску, тогда сотрудники заповедника организуют экскурсию в белорусскую зону отчуждения.