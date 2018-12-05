Полесский радиационно-биологический заповедник откроют для посещений?

«Давно хотел съездить в белорусскую часть зоны отчуждения, но знал, что обычным людям туда не попасть. А вчера мой коллега прочитал в интернете, что скоро откроют заповедник для туристов. Правда ли это?» — с таким вопросом дозвонился в редакцию «Сельской газеты » Юрий Николаевич из Столинского района.
Белорусская часть зоны отчуждения находится на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Попасть туда было действительно сложно — граждане, не связанные с научными исследованиями, журналистикой или международными организациями, имели допуск туда только во время Радуницы или по каким-то сверхважным поводам. А за незаконное проникновение в заповедник можно было получить штраф — от 10 до 50 базовых величин.
Однако сейчас ситуация изменилась. Заместитель директора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника по научной работе Максим Кудин прокомментировал «СГ»:
— 6 ноября этого года вступил в силу Указ № 431 о деятельности нашего заповедника. Теперь расширились возможности его посещения. 24 ноября на территории побывала первая организованная группа. Весь следующий год пройдет в экспериментальном режиме: сотрудники заповедника будут дорабатывать маршруты, поэтому большого количества посещений ждать не стоит.
Максим Владимирович объясняет: желающему побывать в белорусской части зоны отчуждения (самостоятельно или в составе группы) нужно написать заявление в Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Вместе с ним подаются паспортные данные посетителей. Организация выписывает бесплатный пропуск в Полесский заповедник. Но дальше необходимо оплатить несколько сборов:
— Следует понимать, что никто не даст людям ходить по заповеднику самостоятельно. Поэтому нашим гостям нужно заплатить за предоставленный транспорт (на личном авто вас туда никто не пустит) и его последующую дезактивацию, а также за услуги сопровождающего сотрудника.
Для иностранцев схема такая же, только вдобавок к пропуску в заповедник нужно заказывать пропуск на посещение приграничной территории у Погранкомитета. Стоит это 0,4 базовых.
Несмотря на то, что специалисты разработали несколько маршрутов по минимально загрязненным территориям, какую-то дозу радиации люди получат в любом случае. А безопасных доз не бывает в принципе. Поэтому средства защиты и дозиметрический контроль обязательны!
Если человек согласен подвергнуть свою жизнь возможному риску, тогда сотрудники заповедника организуют экскурсию в белорусскую зону отчуждения.
Самое обсуждаемое
Запись «сегодня на сегодня», безопасно и безболезненно. В новом медцентре «Авиценна» рассказали, почему гомельчанам важно делать МРТ
Пассажирка пожаловалась на мастурбировавшего при ней водителя «Яндекс.Такси»
Продается бывший самолет Лукашенко. Сколько за него просят
Одного из россиян, сломавших челюсть минскому маршрутчику, отпустили
От Цезаря до Скрипаля. Как государства убивали неугодных
Кран приземлился на палубу: появились новые фото поврежденного «Адмирала Кузнецова»
Ученые рассказали, что помогает сбрасывать вес быстрее