22 декабря в Гомеле откроются ёлочные базары

  • 05 декабря 2018, 13:49
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Период работы ярмарок: с 22 декабря по 31 декабря 2018 года. Режим работы ярмарок: с 10.00 до 19.00 час.


 

п/п

Место проведения

ярмарок «Елочный базар»

1.

прилегающая территория к магазину «Дионис-18»

по проспекту Космонавтов, 61А

2

прилегающая территория к магазину «Пятый элемент»

по ул. Советской, 97 

3

прилегающая территория к магазину «АЛМИ»

по  ул. Мазурова, 79

4

прилегающая территория к магазину ОАО «Универмаг «Гомель» по ул. Советской, 60

5

прилегающая территория к ресторану «Хрустальный»  

по ул. Ильича, 87а

6

прилегающая территория к магазину «Рублевский»  

по ул. Чечерской, 1Б               

7

прилегающая территория к ресторану «Речицкий»

по проспекту Речицкому, 61

8

прилегающая территория к магазину «Доброном»

по ул. Царикова, 1

9

в районе Костюковского филиала торгового унитарного предприятия «Гомельский центральный рынок»

по ул. Басенкова и ул. Беляева (микрорайона Костюковка) 

10

прилегающая территория  к магазину «МАРТ ИНН»

по ул. Барыкина, 143

11

прилегающая территория к магазину «Доброном» 

в микрорайоне «Энергетиков», 8

12

прилегающая территория к магазину № 10 «Черниговский» 

по ул. Ильича, 301

13

прилегающая территория к магазину «Дионис-17» 

по ул. Свиридова, 99

14

площадка на парковке в районе магазина «Мир техники»

по ул. 60 лет СССР, 14

15

площадка в районе д. №№ 105-107 по ул. Быховской

 

16

прилегающая территория к магазину «Санта-51»

по ул. Дубравной, 10

17

ул. Дворникова, остановка общественного транспорта «Универсам «Сельмашевский»

 
Планируется продажа елей и сосен живых на ярмарках:

  • ул. Карповича, 28 (прилегающая территория ТУП «Гомельский центральный рынок») по режиму работы рынка;
  • проспект Речицкий, 40 (территория рынка «Давыдовский») по режиму работы рынка;
  • ул. Каменщикова, 3 (территория рынка «Прудковский») по режиму работы рынка;
  • ул. Ильича, 301 (в районе универсама № 10 «Черниговский»)

Примечание: возможны корректировки по местам размещения елочных базаров




Горисполком
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