22 декабря в Гомеле откроются ёлочные базары

№
п/п
Место проведения
ярмарок «Елочный базар»
1.
прилегающая территория к магазину «Дионис-18»
по проспекту Космонавтов, 61А
2
прилегающая территория к магазину «Пятый элемент»
по ул. Советской, 97
3
прилегающая территория к магазину «АЛМИ»
по ул. Мазурова, 79
4
прилегающая территория к магазину ОАО «Универмаг «Гомель» по ул. Советской, 60
5
прилегающая территория к ресторану «Хрустальный»
по ул. Ильича, 87а
6
прилегающая территория к магазину «Рублевский»
по ул. Чечерской, 1Б
7
прилегающая территория к ресторану «Речицкий»
по проспекту Речицкому, 61
8
прилегающая территория к магазину «Доброном»
по ул. Царикова, 1
9
в районе Костюковского филиала торгового унитарного предприятия «Гомельский центральный рынок»
по ул. Басенкова и ул. Беляева (микрорайона Костюковка)
10
прилегающая территория к магазину «МАРТ ИНН»
по ул. Барыкина, 143
11
прилегающая территория к магазину «Доброном»
в микрорайоне «Энергетиков», 8
12
прилегающая территория к магазину № 10 «Черниговский»
по ул. Ильича, 301
13
прилегающая территория к магазину «Дионис-17»
по ул. Свиридова, 99
14
площадка на парковке в районе магазина «Мир техники»
по ул. 60 лет СССР, 14
15
площадка в районе д. №№ 105-107 по ул. Быховской
16
прилегающая территория к магазину «Санта-51»
по ул. Дубравной, 10
17
ул. Дворникова, остановка общественного транспорта «Универсам «Сельмашевский»
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