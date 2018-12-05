В Гомеле подорожал проезд в маршрутках

Вслед за поднятием тарифов на проезд городским общественным транспортом на 5 копеек, подняли тарифы на проезд и гомельские маршрутчики.

Причем, если проезд на автобусах и троллейбусах подорожал всего на пять копеек или 10%, то проезд в маршрутке подорожал сразу на 20% и соответственно 20 копеек.





Напомним, что согласно решению Гомельский областной исполнительный комитет принял решение «О тарифах на городские перевозки пассажиров и ручной клади всеми видами транспорта в регулярном сообщении» от 20 ноября фиксированные тарифы на городские перевозки пассажиров автобусами с разрешенной максимальной массой менее 5000 кг на экспрессных маршрутах в регулярном сообщении устанавливаются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на основе плановых затрат, налогов и иных обязательных платежей, установленных законодательством Республики Беларусь, и прибыли с учетом конъюнктуры рынка, рассчитанной исходя из норматива рентабельности не более 15%.