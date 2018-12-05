В преддверии новогодних и рождественских праздников в Гомеле пройдут местные универсальные ярмарки

Как рассказали в управлении торговли и услуг Гомельского горисполкома, все выходные дни декабря будут работать ярмарки на площади Восстания Гомеля и на улице Барыкина, 143 (на парковке в районе магазина «Март Инн»). Режим работы — с 9.00 до 15.00 с учётом погодных условий.

В ярмарках примут участие торговые организации города, предприятия перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, рыбоводческие и фермерские хозяйства, пчеловоды и ремесленники Гомельской области. Традиционно на ряд реализуемых товаров обещают скидки.

До последнего дня уходящего года развёрнута торговля на площадке, прилегающей к Гомельскому центральному рынку. Режим работы — с 9.00 до 16.00, выходной — понедельник. Закупиться к праздникам можно на ярмарках на Давыдовском (выходной — вторник) и Прудковском рынках (без выходных).

Дополнительно в управлении сообщают, что во время проведения ярмарок закрывается движение всех видов транспорта по площади Восстания Гомеля: