В преддверии новогодних и рождественских праздников в Гомеле пройдут местные универсальные ярмарки

  • 05 декабря 2018, 11:54
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Как рассказали в управлении торговли и услуг Гомельского горисполкома, все выходные дни декабря будут работать ярмарки на площади Восстания Гомеля и на улице Барыкина, 143 (на парковке в районе магазина «Март Инн»). Режим работы — с 9.00 до 15.00 с учётом погодных условий.

В ярмарках примут участие торговые организации города, предприятия перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, рыбоводческие и фермерские хозяйства, пчеловоды и ремесленники Гомельской области. Традиционно на ряд реализуемых товаров обещают скидки.

До последнего дня уходящего года развёрнута торговля на площадке, прилегающей к Гомельскому центральному рынку. Режим работы — с 9.00 до 16.00, выходной — понедельник. Закупиться к праздникам можно на ярмарках на Давыдовском (выходной — вторник) и Прудковском рынках (без выходных).

Дополнительно в управлении сообщают, что во время проведения ярмарок закрывается движение всех видов транспорта по площади Восстания Гомеля:

  • с 18.00 7 декабря до 17.00 9 декабря;
  • с 18.00 14 декабря до 17.00 16 декабря;
  • с 18.00 21 декабря до 17.00 23 декабря;
  • с 18.00 28 декабря до 17.00 30 декабря.




Юлия Светина, Гомельские ведомости
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