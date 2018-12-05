В Гомеле открылась выставка ёлочных игрушек

  • 05 декабря 2018, 11:37
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В выставочном зале учреждения «Гомельский областной центр народного творчества» открылась выставка коллекции новогодних игрушек «Музей ёлочной игрушки». 

Выставка продлится до 2 января, вход свободный.























Наталья Сафонова, фото - Анна Пащенко, Гомельские ведомости
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