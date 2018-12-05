На сколько рублей в месяц живет среднестатистическая семья на Гомельщине?

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, на Гомельщине в январе — сентябре располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1 071 рубль 10 копеек в месяц, сообщает Главное статистическое управление области.

Ежемесячные денежные расходы в среднем составили 1 001 рубль 20 копеек, из которых 767 рублей 10 копеек приходилось на потребительские расходы. На питание среднестатистическая семья тратила 38,6% потребительских расходов, на покупку непродовольственных товаров — 32,4%, на оплату услуг — 25,9%.

В среднем по республике ежемесячные располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1199 рублей 10 копеек: в городах и поселках городского типа — 1282 рубля 70 копеек, на селе — 981 рубль 9 копеек.

Располагаемые ресурсы — это денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.