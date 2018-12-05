Выпустив пар, направились в развлекательный центр. Милиция установила испортивших новогоднюю иллюминацию на площади Ленина и завела «уголовку»
- 05 декабря 2018, 10:22
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В Гомеле за закладку синтетических наркотиков задержали... ученицу школы
В Гомеле с седьмого этажа выпала и разбилась насмерть женщина
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Источник: в Гомеле за взятки задержали главу областной инфекционной больницы
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