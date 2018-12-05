Выпустив пар, направились в развлекательный центр. Милиция установила испортивших новогоднюю иллюминацию на площади Ленина и завела «уголовку»

  • 05 декабря 2018, 10:22
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В понедельник вечером на площади Ленина хулиганы испортили две светодиодные конструкции. Однако не учли они одного — площадь оснащена камерами видеонаблюдения.

Разыскивать злоумышленников долго не пришлось, рассказали в УВД.

Поздним вечером, примерно с 22.00 до 23.30, двое мужчин, проходя по площади, решили «поразвлекаться»: пока один бил по иллюминации ногой, второй снимал происходящее на телефон. Выпустив пыл, хулиганы направились в развлекательный центр.

На следующий день, изучив материалы с камер видеонаблюдения, виновника беспорядков нашли. Им оказался 30-летний грузчик.

За глупую выходку придется отвечать по серьезному. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.




gomel.today
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Метки: Криминал (11043)

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